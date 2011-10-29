Kurban Kulak küpe no sorgulama bulma Öğrenme
BİLGİLENDİRME: kıymetli patlak okur 2011 Yılına ait geçerliliğini yitirmiş bir patlakhabere geldiniz. internetten kurban kulak küpe no sorgulama bulma işlemi yapabilmeniz için tuvturk veteriner derneğine üye veteriner olmanız gerekiyor. ama bulunduğunuz ilin varsa ilçenizin tarım müdürlüğüne gidip hayvanın kulak küpe numarasını vererek sorgulama yaptırabilirsiniz.
il il Tarım müdürlükleri adres ve telefonları
TARIM HAYVANCILIK BAKANLIĞI KÜPEDEN KURBAN SORGULAMA HİZMETİ
Teknolojinin Yeni hizmeti Kulağındaki Küpe numarasından Büyük Baş kurban veya Küçük Baş Koç İnek Boğa öküz hayvanın aşılarını Gelmişini Geçmişini kısacası Hayatını Sorgulayabilirsiniz. Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığının resmi sitesi Türkvet gov tr de ki kurbanlık hayvan Kulak numarası arama sorgulama sayfasından kurbanınızın Kulağındaki Küpe Numarasını girerek internetten Kurbanlık Hayvan Kulak Küpe Sorgulaması yapabilir ve Hayvanınızın geçirdiği hastalıkları öğrenebilirsiniz. Hayvan Kayıt, aşılama ,yeni hayvan kaydı gibi menüleri olan Koyun Keçi Kayıt Başlangıç uygulaması hizmeti KKKS turkvet gov Türkiye Veteriner Bilgi sistemi ile Kurbanlık Hayvanlarınızı daha yakından tanıyacaksınız. hatta facebook profillerini bile görebilirsiniz. dermişim.
İl tarım veya ilçe tarımdan kulak Küpesini tam olarak TR420001644389 gibi tam olarak götürüp sorarsanız tam doğum tarihlerini vereceklerdir.
Bize üye olmasanızda bütün linklerimizi sizlere açtık biz zaten gönlümüzü açmışız sizin gibi can okurlara. Allah Kurbanınızı Kabul etsin. Vanlı Kardeşlerinizi de unutmayın çayım soğudu değiştirmeye gidiyorum.. bu arada hayvanını kaydettirmeyen hayvancılara 500 tl para cezası varmış haberiniz olsun Kulağında küpe olmayan Kurbanlık hayvanları almayın buda sizin kulağınıza Küpe olsun PHA Maaamut
kurbanlık koç sorgulama yapmakYanıtlaSil
kulak numarası arama
tr 71168129 büyük baş kaç yaşında diye öğrenmek istiyorumYanıtlaSil
bu sayfadan değil konu içindeki linkten üye olup sorgulama yapacaksınız patlak okurlarYanıtlaSil
üyelik için Türkvet il sistem sorumlularına danışacakmışsınız.YanıtlaSil
hani yok öyle birşey galiba sadece veterinerlere özel bir hizmet türkvet sitesine üyelik yok.YanıtlaSil
tr39384070YanıtlaSil
tr68445528YanıtlaSil
s.a kardeşim siteye girdimde üye olamadım ve resimli üyelik anlatım patlak yardımcı olursanız sevinirim.şimdiden teşekkürler.YanıtlaSil
yav kardeşim kusura bakma sadece veteriner hekimlere numara veriliyor herhalde bende beceremedim.YanıtlaSil
hayvanlarin durumlarini öğrenmekistiyorumYanıtlaSil
kurbanın kaç yaşında olduğunu öğrenmek istiyorumYanıtlaSil
kendisine sor.YanıtlaSil
kurban kulak no arıyomYanıtlaSil
HHNMNKFDEDDCYanıtlaSil
19785858 nolu küpe öğren mek isdiypmYanıtlaSil
TR751166058 hayvanın olduğu aşılar geçirdiği hastalıkları öğrenmek istiyorumYanıtlaSil
TR551733708 VE TR 1732666 BU HAYVANLAR KIME AYIT OLDUGUNU ÖGRENMEK İSTİYORUMYanıtlaSil
hayvanların üzerine kayıtlı olan küpe numaralarını öğrenmek istiyoruzYanıtlaSil
üzerine kayıtlı olan hayvanları öğrenmek istiyorumYanıtlaSil
ben hayvanlarımın pasaportların sorguladıgımda sistemde bulunmuyor lütfen ilgili kurumlarla görüşülse internet üzeride hayvanların küpe no tr sorgulamaları için daha iyi olur teşekürlerYanıtlaSil
ben 91966 nlou kurbanımın yaşını öğrenmek istiyorumYanıtlaSil
ben kayseriden yazıyorum 8345 nolu büyükbaş hayvanın yaşını öğrenmek istiyorum teşekkürlerYanıtlaSil
Küpe numaralarınızı aşağıdaki mail adresine iletirseniz türkvetten bakıp istediğiniz bilgiyi size yollayabilirim.YanıtlaSil
ridvanyilmaz99@hotmail.com