29 Ekim 2011 Cumartesi

Kurban Kulak küpe no sorgulama bulma

Kurban Kulak küpe no sorgulama bulma Öğrenme


BİLGİLENDİRME: kıymetli patlak okur 2011 Yılına ait geçerliliğini yitirmiş bir patlakhabere geldiniz. internetten kurban kulak küpe no sorgulama bulma işlemi yapabilmeniz için tuvturk veteriner derneğine üye veteriner olmanız gerekiyor. ama bulunduğunuz ilin varsa ilçenizin tarım müdürlüğüne gidip hayvanın kulak küpe numarasını vererek sorgulama yaptırabilirsiniz.


il il Tarım müdürlükleri adres ve telefonları







TARIM HAYVANCILIK BAKANLIĞI KÜPEDEN KURBAN SORGULAMA HİZMETİ
Teknolojinin Yeni hizmeti Kulağındaki Küpe numarasından Büyük Baş kurban veya Küçük Baş Koç İnek Boğa öküz hayvanın aşılarını Gelmişini Geçmişini kısacası Hayatını Sorgulayabilirsiniz. Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığının resmi sitesi Türkvet gov tr de ki kurbanlık hayvan Kulak numarası arama sorgulama sayfasından kurbanınızın Kulağındaki Küpe Numarasını girerek internetten Kurbanlık Hayvan Kulak Küpe Sorgulaması yapabilir ve Hayvanınızın geçirdiği hastalıkları öğrenebilirsiniz. Hayvan Kayıt, aşılama ,yeni hayvan kaydı gibi menüleri olan Koyun Keçi Kayıt Başlangıç uygulaması hizmeti KKKS turkvet gov Türkiye Veteriner Bilgi sistemi ile Kurbanlık Hayvanlarınızı daha yakından tanıyacaksınız. hatta facebook profillerini bile görebilirsiniz. dermişim.


İl tarım veya ilçe tarımdan kulak Küpesini tam olarak TR420001644389 gibi tam olarak götürüp sorarsanız tam doğum  tarihlerini vereceklerdir.

Kurban Kulak küpe no sorgulama bulma


Bize üye olmasanızda bütün linklerimizi sizlere açtık biz zaten gönlümüzü açmışız sizin gibi can okurlara. Allah Kurbanınızı Kabul etsin. Vanlı Kardeşlerinizi de unutmayın çayım soğudu değiştirmeye gidiyorum.. bu arada hayvanını kaydettirmeyen hayvancılara 500 tl para cezası varmış haberiniz olsun Kulağında küpe olmayan Kurbanlık hayvanları almayın buda sizin kulağınıza Küpe olsun PHA Maaamut






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23 yorum:

  1. kurbanlık koç sorgulama yapmak
    kulak numarası arama

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  2. tr 71168129 büyük baş kaç yaşında diye öğrenmek istiyorum

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  3. bu sayfadan değil konu içindeki linkten üye olup sorgulama yapacaksınız patlak okurlar

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  4. üyelik için Türkvet il sistem sorumlularına danışacakmışsınız.

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  5. hani yok öyle birşey galiba sadece veterinerlere özel bir hizmet türkvet sitesine üyelik yok.

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  6. ilhan tanrıver4 Kasım 2011 11:55

    tr39384070

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  8. s.a kardeşim siteye girdimde üye olamadım ve resimli üyelik anlatım patlak yardımcı olursanız sevinirim.şimdiden teşekkürler.

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  9. yav kardeşim kusura bakma sadece veteriner hekimlere numara veriliyor herhalde bende beceremedim.

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  10. hayvanlarin durumlarini öğrenmekistiyorum

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  11. kanatsızmelek11 Ekim 2012 22:56

    kurbanın kaç yaşında olduğunu öğrenmek istiyorum

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  13. kurban kulak no arıyom

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  14. HHNMNKFDEDDC

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  15. ilhan kırık22 Ekim 2012 04:43

    19785858 nolu küpe öğren mek isdiypm

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  16. Serkan Demirtaş24 Ekim 2012 18:12

    TR751166058 hayvanın olduğu aşılar geçirdiği hastalıkları öğrenmek istiyorum

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  17. TR551733708 VE TR 1732666 BU HAYVANLAR KIME AYIT OLDUGUNU ÖGRENMEK İSTİYORUM

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  18. nazım koçar2 Ocak 2013 19:35

    hayvanların üzerine kayıtlı olan küpe numaralarını öğrenmek istiyoruz

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  19. nazım koçar2 Ocak 2013 19:36

    üzerine kayıtlı olan hayvanları öğrenmek istiyorum

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  20. siraç özel8 Nisan 2013 17:23

    ben hayvanlarımın pasaportların sorguladıgımda sistemde bulunmuyor lütfen ilgili kurumlarla görüşülse internet üzeride hayvanların küpe no tr sorgulamaları için daha iyi olur teşekürler

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  21. cüneyt aksakaloğlu11 Eylül 2013 00:25

    ben 91966 nlou kurbanımın yaşını öğrenmek istiyorum

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  22. mehmet bozdgağ25 Eylül 2013 21:42

    ben kayseriden yazıyorum 8345 nolu büyükbaş hayvanın yaşını öğrenmek istiyorum teşekkürler

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  23. Küpe numaralarınızı aşağıdaki mail adresine iletirseniz türkvetten bakıp istediğiniz bilgiyi size yollayabilirim.

    ridvanyilmaz99@hotmail.com

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