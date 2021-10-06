Ülker Shop Açık Gofret 1 adeti kaç kalori kaç protein kaç para hesapladık
Ülker Shop Açık Gofret 1 adet kaç kalori kaç gram kaç protein
Manyak bi gofret bu. Hoşbeş moşbeş yanında bayat centro gofret gibi kalıyor. Gelin şimdi Ülker shoplarda satılan bu efsane lezzetli açık gofretin 1 adetinde kaç kalori var. Kaç protein var ve 1 tanesi kaç liraya geliyor hesaplayalım.
1.100 gram pakette 24 adet var 1100/24= 45.83 gram 1 adeti ÜlkerShop Açık Gofretin 100 gramında;
- 542 enerji
- 11 protein
- 31 yağ
- 52 karbonhidrat
- 12 şeker
- 3.5 lif
- 0,28 de tuz var.
Kapkalın olan muşamba poşetinin üzerinde yazıyor 😁
100 gramda 11 ise
45.83 gramda X
Doğru orantı.
Yani;
100.x= 45,83.11
100x=504.13
X= 504.13/100
X=5.04
Yani 1 adet Ülker shop açık gofret 45.83 gram ve 5 protein içeriyor. Şimdi kalorisine bakalım;
100 gr 542 ise
45.83 gr x
45.83x542=100x
100x=24839
X=24839/100
X=248,39
Yani bir tane Ülker shop açık gofrette 248 kalori var. Hay maşşallah diyelim ne diyelim. Tadı lezzeti çayla yemesi filan mükemmel insanı hiç baymıyor Kilo almak isteyenler için 10 numara.
Hadi gelin şimdi birde 1 tane Ülker shop açık gofret kaç para ona bakalım;
Kilosu 14 lira yani;
1000 gr 14 ise
45 gram X
45x14= 1000x
630=1000x
X=0,63 tl
1 adet gofret 0,63 lira yani 63 kuruş.
sağlamasını yapalım;
1 kilo da 22 adet ülker shop açık gofret var.
22x0,63=13,86 tl
Zaten kilo fiyatı tam olarak 13,95 tl.
Yani hesap doğru.
Übere zübere protein barlara 10 lira verip 12 protein alacağına 2x65 kuruş verip 1.3 tl ye 11 protein al. Hemde lezzetli al. Üstelik über züber geber gibi adamı kabız da etmiyor.2 tanesi 3-4 saat tok tutup adeta buhar oluyor.
Diyaliz hastasıyım Saf enerji ile beslenmem gerek yani böyle kanımda kreatinin gibi, potasyum gibi fazlası zehir olan şeyler bırakmayacak bir şeyler arıyordum.
1. si her daim kral besin haşlanmış yumurta beyazı.
2. liğe de ülker shoplarda satılan bu kakao kremalı açık gofret.
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