Ülker Shop Açık Gofret 1 adeti kaç kalori kaç protein kaç para hesapladık









Ülker Shop Açık Gofret 1 adet kaç kalori kaç gram kaç protein

Manyak bi gofret bu. Hoşbeş moşbeş yanında bayat centro gofret gibi kalıyor. Gelin şimdi Ülker shoplarda satılan bu efsane lezzetli açık gofretin 1 adetinde kaç kalori var. Kaç protein var ve 1 tanesi kaç liraya geliyor hesaplayalım.

542 enerji 11 protein 31 yağ 52 karbonhidrat 12 şeker 3.5 lif 0,28 de tuz var.



100.x= 45,83.11

100x=504.13

X= 504.13/100

X=5.04



100 gr 542 ise

45.83 gr x

45.83x542=100x

100x=24839

X=24839/100

X=248,39

1.100 gram pakette 24 adet var 1100/24= 45.83 gram 1 adeti ÜlkerShop Açık Gofretin 100 gramında;Kapkalın olan muşamba poşetinin üzerinde yazıyor 😁Bize lazım olan 1 tane ülker shop açık gofrette ne kadar protein, enerji, Karbonhidrat ve gram olduğu.100 gramda 11 ise45.83 gramda XDoğru orantı.Yani;Yani 1 adet Ülker shop açık gofret 45.83 gram ve 5 protein içeriyor. Şimdi kalorisine bakalım;

Yani bir tane Ülker shop açık gofrette 248 kalori var. Hay maşşallah diyelim ne diyelim. Tadı lezzeti çayla yemesi filan mükemmel insanı hiç baymıyor Kilo almak isteyenler için 10 numara.

1000 gr 14 ise

45 gram X

45x14= 1000x

630=1000x

X=0,63 tl









Hadi gelin şimdi birdeona bakalım;Kilosu 14 lira yani;1 adet gofret 0,63 lira yani 63 kuruş.sağlamasını yapalım;1 kilo da 22 adet ülker shop açık gofret var.22x0,63=13,86 tlZaten kilo fiyatı tam olarak 13,95 tl.Yani hesap doğru.Übere zübere protein barlara 10 lira verip 12 protein alacağına 2x65 kuruş verip 1.3 tl ye 11 protein al. Hemde lezzetli al. Üstelik über züber geber gibi adamı kabız da etmiyor.2 tanesi 3-4 saat tok tutup adeta buhar oluyor.Diyaliz hastasıyım Saf enerji ile beslenmem gerek yani böyle kanımda kreatinin gibi, potasyum gibi fazlası zehir olan şeyler bırakmayacak bir şeyler arıyordum.1. si her daim kral besin haşlanmış yumurta beyazı.2. liğe de