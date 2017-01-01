sealmest çorap mest Seal Mest ince çorap mest

Eshel mesti biliyorsunuz ince çorap şeklinde meshin şartlarını taşıyan özel yapım bir çorap mesti.

bakmak isterseniz

şimdi gelelim seal mest fiyatlarına



EN UCUZ SEAL MEST FİYATLARI

çocuklar için olan 34-36 numara seal mestler



1 çift 69 tl

2 çift 130 tl

3 ÇİFT 180 TL

Kargo kdv dahil



Seal Mest Diğer Boylar.

sealmestte 4 boy mest var.

1. 34-36 numaraya uygun small & junior boy

2. 37-39 a uygun medium boy.

3. 40-42 numaraya uygun Large boy

4. 43-45 numaraya uygun Xlarge boy.



çocuk mestlerde 34-36 olduğuna göre onlarda small junior boy oluyor.



Büyük boy seal mestlerin fiyatları ise şöyle

1 çift 79 tl

2 çift 150 tl

3 çift 210 tl



Kargo kdv dahil . birde sitede kredi kartı resmi var ama kredi kartına taksit var mı bonus axex geçer mi bilmiyorum.

ama güvenli olmayan (https kullanmayan) satın alma ekranında kredi kartı ile taksit li ödeme seçeneği eft havale ve kapıda ödeme seçenekleri mevcut. üstelik kapıda ödeme de bedava. işte incelememiz bu kadar açıkcası seal mest small junior mestlerden 1 çift bana gönderse de bende deneyi sıcak tutuyor mu, dayanıklı mı, çıkarıp giymek kolay mı, şık mı? tavsiye eder miyim etmez miyim onu yazsam.



seal mest sipariş telefonu 318 11 11







Eshel mesti biliyorsunuz ince çorap şeklinde meshin şartlarını taşıyan özel yapım bir çorap mesti.bakmak isterseniz eshel çorap mest >> işte bu konumuza bir okuyucumuz eshel meste alternatif rakip seal mest ismiyle marmara gruba ait bir başka çorap mest markası çıktığını yazmış. bizde namazlı abdestli ve küçük ayaklı biri olarak onu da bir inceleyelim bakalım en küçük numarası kaçmış diyerekten seal mesti inceledik. seal mestte 34-35-36 numara çocuk mesti varmış. bizim ayağımızda 37.5 numara acaba şimdi şüpheye düştük 36 numara seal mest bizim ayağımıza uyar mı alsak mı almasak mı diye. her neyse bu konu seal mest tanıtım konusu seal mest fiyatları da eshel mest gibi fakat çoklu alımlarda 2-3 tl indirim var. bir çok kargo ile anlaşmalı ptt kargo, aras kargo, mng kargo ile ücretsiz evinize kargo da fiyata dahil.şimdi gelelim seal mest fiyatlarına1 çift 69 tl2 çift 130 tl3 ÇİFT 180 TLKargo kdv dahilsealmestte 4 boy mest var.1. 34-36 numaraya uygun small & junior boy2. 37-39 a uygun medium boy.3. 40-42 numaraya uygun Large boy4. 43-45 numaraya uygun Xlarge boy.çocuk mestlerde 34-36 olduğuna göre onlarda small junior boy oluyor.1 çift 79 tl2 çift 150 tl3 çift 210 tlKargo kdv dahil . birde sitede kredi kartı resmi var ama kredi kartına taksit var mı bonus axex geçer mi bilmiyorum.ama güvenli olmayan (https kullanmayan) satın alma ekranında kredi kartı ile taksit li ödeme seçeneği eft havale ve kapıda ödeme seçenekleri mevcut. üstelik kapıda ödeme de bedava. işte incelememiz bu kadar açıkcası seal mest small junior mestlerden 1 çift bana gönderse de bende deneyi sıcak tutuyor mu, dayanıklı mı, çıkarıp giymek kolay mı, şık mı? tavsiye eder miyim etmez miyim onu yazsam.seal mest sipariş telefonu 318 11 11

islami-haber tanitim-haber

Bilgilendirme: Patlakhaber Kişilere ve Kurumlara saygılı bir haber sitesidir. sitemizde sadece Patlakhaberler Kategorisindeki haberler eğlence amaçlı açılmış uydurma haberlerdir. Bizimle iletişime geçmek için iletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.

Gündemden haberin olsun:

Disqus Comments

amp yorum alanıamp yorum disqus