Blogger Domainli sitelerde SSL / HTTPS Aktif etme 2018 yeni sistem

Blogger Domainli sitelerde SSL / HTTPS Aktif etmek

BLOGGER DOMAİNLİ SİTE HTTPS AKTİF ETME / SSL kullanımı

BLOGGER DOMAİNLİ SİTE SSL İÇİN CSR KODUNU NEREDE OLUŞTURACAĞIM?

Hele şükür sonunda Blogger domainli siteler SSL yani güvenli bağlantı https özelliği geldi.bunu daha önceden cloudflare filan kullanarak yapanlar vardı ama ben sabrettim geleceğini biliyordum. ve sonunda 10 yaşındaki Tertemiz sitem Patlakhaber'imiSSL sertefikası ile https ye kavuşturdum. bu yazıda size bunun nasıl yapıldığından bahsedeceğim. resimli olarak örnekler göstereceğim inşaAllah.En basit tabiriyle Https girdiğiniz sitenin temiz olduğunu, sahibine ulaşılabilir olduğunu, siteye girdiğiniz isim adres kredi kartı bilgileri gibi bilgilerinbaşka bir şahıs tarafından hatta site sahibi tarafından bile çalınamayacağını şifrelendiğini gösterir.SSL neden bu kadar önem kazandı? Google SSL sertefikalı sitelerin arama sonuçlarında sıralamasını ssl olmayan aynı sonuçlara göre daha üstlere taşıyacağını geçenlerde duyurdu.buna da değinmeden anlatıma geçemeyeceğim sitenizi ssl sertefika alarak https i aktif etmek kolay da site içerisindeki her sayfada http olan bir bağlantı (fotoğraf,link,video,flash) bu sayfada güvenli olmayan bağlantı var diye tarayıcınız hata verir (chrome,edge,mozilla,safari vb) o bağlantıları httpS li güvenli olanlarıyla değiştirmeniz gerekmekte. hatta gerekmedikçe sitenizden dışarı bağlantı vermeyin derim ben.cloudflare olmayan orjinal Blogger domainli sitede httpsyi aktif etmek için öncelikle SSL Sertefikası almanız lazım sitenizin e-ticaret sitesi olmadığını varsayıyorum ucuzundan bir ssl sertefikası size yeter.sertefikayı aldığınız yerde sertefikaya Domainizi bağlıyorsunuz her sitede farklılık gösterebilir ben isimtescilden aldım domain girin diye sordu bende domaini girdim. tabii benim http domainim de isimtescildeydi size tavsiyem domaininizin olduğu yerden SSL alın.sonra draft.blogger e geliyorsunuz. normal bloggerda bazen https ayarları görünmüyor.Ayarlar / Temel kısmında HTTPS Kullanılabilirliği seçeneğini sertefikayı aldıktan 1 saat sonra EVET diyerek değiştiriyorsunuz. sitenize bakıyorsunuz https olmuşsa bir müddet sonra (https işlenirken https yönlendirmesini aktif edemezsiniz yazıyor.) yönlendirme ayarı da aktif oluyor artık bundan sonra Google aramasonuçlarındaki http bağlantınıza dahi tıklansa ziyaretçiyi güvenli bağlantı olan https ye yönlendiriyor.tarayıcınızın adres çubuğunda sitenizin başında daima yeşil kilitli bir kilit ve Güvenli ibaresi geliyor.Yok öyle birşey bende çok aradım en sonunda kod Oluşturmadan blogger panelinden Aktif ettim. şak! diye oldu.sizde aramayın diye böyle bi paylaşım şeettim işte.UNUTMAYIN!:Reklamlarınız dahil içeriğinizde hiç http bağlantı olmayacak hepsini https ile değiştireceksiniz. Resimleri bloggerdan yüklüyorsanız onlar zaten https, youtube https kullanıyor adsense reklamları çoktandır https ye geçti. eğer adsense reklam kodlarınız 3-5 yıl gibi çok eskiyse onları değiştimeniz gerekebilir.https olmayan bir sitenin http bağlantısını https ile değiştirirseniz bağlantı çalışmaz. örneğin arkadaşınızın www. kralmahmut .com diye bir sitesi var sizde ona http:// www. kralmahmut .com diye sitenizde bağlantı vermişsiniz https ye geçince hata almamak için bağlantıyı https:// kralmahmut diye değiştirirseniz ve arkadaşınız https aktif etmemişse boşa bağlantı koymuş olursunuz.