oyun fuarları Türkiye Oyun fuarı nerede ne zaman

oyun Fuarı - Fuarları 2018 -2019 Nerede ne zaman
Maalesef 2018 bilgisayar oyunları fuarının tarihi geçti. eskiden compex oyun fuarı olan oyun fuarları düzenleyici organizasyonun adı artık gamex oyun fuarı olmuş o da eylül 2018 tarihinden açılmış ve kapanmış. 2018 veya 2019 gitmek için oyun fuarları arıyorsanız compex ve gaming istanbul oyun fuarları var. başka oyun fuarları da var ama çoğu yabancı size oyun fuarları Türkiye araması sonucu lazım yani Türkiye'deki oyun fuarları ve Tarihleri. biz sizin yerinize o aramayı yaptık.
OYUN FUARLARI TÜRKİYE NEREDE NE ZAMAN
compex 2018 geçti ama gaming istanbul 2019 gelecek en yakın tarihli oyun fuarı gaming istanbul 2019 oyun fuarı tarihleri ne zaman derseniz 31 ocak- 3 şubat tarihleri arasında compex oyun fuarı nerede derseniz TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde Tüyap fuar merkezi nerede adresi konumu derseniz. Cumhuriyet Mahallesi Eski Hadımköy Yolu Caddesi 9/1, 34500, Büyükçekmece, İSTANBUL, Türkiye de. gelelim gaming istanbul fuarı nerede sorumuza o da Avrasya Gösteri merkezi Fatih istanbul da. böylece sizlere 2 adet oyun fuarı Türkiye ne zaman nerede bilgisi paylaşmış olduk.
compex oyun fuarı yeni adıyla gamex oyun fuarı oldu ve Rönesans Fuarcılık tarafından organize ediliyor fuar alanı Tüyap fuar merkezinde. GİST oyun fuarı yani
gamingistanbul başlı başına bir organizasyon firması fuar tarihleri gamingistanbul sitesinde fuar alanı ise Avrasya gösteri merkezi fatihte ikisinin de biletleri biletino sitesinde.
COMPEX - GAMEX OYUN FUARI 2018 (Tarihi geçti)
GİST - GAMİNGİSTANBUL OYUN FUARI (en yakın tarihli)
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