Sarahah Soru soranı bulma [ÇÖZÜLDÜ- KANITLANDI]

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Adam masaüstü windows7 pc de kaynağı görüntüleyebilen chrome opera firefox gibi tarayıcı ve birde program kullanarak sarahah da soru soranı bulma işlemini gerçekleştirdi. ben videoyu izledim sorunun id sini kaynak kodundan buldu sarahah uygulamasında aradı veişlemini gerçekleştirdi.sarahah anonim soru soranı bulmak için kullandığı uygulamayı indirip daha güvenli yer olan yandex diskime kaydettim ve bu konunun sonundan o sarahah soru soranı bulma uygulamasını indirme linkini bulacaksınız dedim ama adamın verdiği linki tıkladıkça bilgisayarım reklam gösterme virüsü kaptı. link sakat adamın blogu da kapatılmış ve adamın kullandığı sarahah finder v.0.1 uygulaması internette yok bulunamıyor indirilemiyor benden size tavsiye uzak durun bütün sarahah soru soranı bulma ile ilgili sayfalar güvenli olmayan (https olmayan) ve sakat bağlantılar içeren sayfalar ben şimdi chrome a bulaşan bu reklam virüsünü temizlemeye çalışırken sizde adamın sarahah soru soranı bulma videosunu izleyin belki siz yaparsınız belki sarahah finder uygulamasını bulursunuz.bazısı da hotspot shield gibi VPN uygulamalarını android iphone telefonlarına yükleyerek sarahah soru soranı bulma işlemini gerçekleştirdiğini iddia eden videolar çekmiş yayınlamış ama hepsini izledim ve inceledim uzak durun hepsi birer kandırmacadan ibaret. sarahah uygulamasının özelliği o zaten yani güvenli bir şekilde kimliğiniz deşifre olmadan başkasına istediğiniz soruyu sorabilmek. sarahah soru soranı bulabilmek o kadar kolay olsaydı uygulamanın bir cazibesi kalmazdı zaten. sarahahta soru soran gizli kişileri bulmanın tek bir yolu vardır o da kişilerin ağzından laf alarak kim olduklarını tahmin etmeye dayanır. yada muhabbeti ilerletip ilerde kim olduğunu sorabilirsiniz. sarahah sender find veya find sender telefon uygulaması yada masaüstü windows pc için sarahah soru soranı bulma uygulaması indirmek güvenli birşey değil öyle şeylere tenezzül etmeyintekrar yazıyorum;Adam masaüstü windows7 pc de kaynağı görüntüleyebilen chrome opera firefox gibi tarayıcı ve birde program kullanarak sarahah da soru soranı bulma işlemini gerçekleştirdi. ben videoyu izledim sorunun id sini kaynak kodundan buldu sarahah uygulamasında aradı ve sarahah soru soranı bulma işlemini gerçekleştirdi.sarahah anonim soru soranı bulmak için kullandığı uygulamayı indirip daha güvenli yer olan yandex diskime kaydettim ve bu konunun sonundan o sarahah soru soranı bulma uygulamasını indirme linkini bulacaksınız dedim ama adamın verdiği linki tıkladıkça bilgisayarım reklam gösterme virüsü kaptı. link sakat adamın blogu da kapatılmış ve adamın kullandığı sarahah finder v.0.1 uygulaması internette yok bulunamıyor indirilemiyor benden size tavsiye uzak durun bütün sarahah soru soranı bulma ile ilgili sayfalar güvenli olmayan (https olmayan) ve sakat bağlantılar içeren sayfalar ben şimdi chrome a bulaşan bu reklam virüsünü temizlemeye çalışırken sizde adamın sarahah soru soranı bulma videosunu izleyin belki siz yaparsınız belki sarahah finder uygulamasını bulursunuz.