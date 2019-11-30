Silmekten yara olan buruna ne iyi gelir

80 ler Dizisi Küçük Zeynep İlker Ayrık'ın kızı mı?



ZEYNEP AYRIK (MI?)

seksenler dizisindeki yumuk yumuk elleriyle para getirip "bu paraya ne olur" diyen minik zeynep kim merak konusu oldu kimisi

şu Aşağıdaki video da 80ler dizisindeki küçük zeynebin cevabına binaen minik zeynebin 80ler deki çağatay'ın ilker Ayrıkın (Ayrığın) kızı diyorlar. ama net bir bilgi yok ilker Ayrığın Eşi ve kızı yada oğlu bir arada resmi yok bu yüzden bu miniki tatlı kızın kim olduğu hala muamma. bizde ilker ayrıkın yani seksenler dizisi çağatayın kızı olduğunu düşünüyoruz. net bilgi yok aşağıdaki videoda 80ler dizisinde pastanede küçük zeynebe sen kimin kızısın diye soruyorlar o da "annemin kızıyım" diyor. çağatay da "işte açıklamayı yaptı" diyor. neyse seksenler dizisi küçük zeynebin videoları çok seviliyor çok izleniyor eğer bu haberimiz patlama yaparsa bizde 80 ler dizisi minik zeynep videolarını buraya koyarız.







Bu Arada 80ler Çağatay'ın (ilker Ayrık) 4 aylık Ferit…