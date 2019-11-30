Silmekten yara olan buruna ne iyi gelir

Silmekten yara olan buruna ne iyi gelirKağıt mendille sildikçe daha çok yara olan gitgide büyüyen ve acı veren burun kenarı yaralarınıza çözüm.
öncelikle sıcak su altına tutmak yaranın sertliğini alır ve çatlayarak büyümesini önler. sonrasında ise ilaç merhem krem olarak şunlar tavsiye edilir;
Uzun süren
Nezle grip gibi burun akıntılarında burnu sert ve sağlıksız mendille defalarca silmekten burun içinde burun kenarlarında oluşan çok acı veren mide bulandırıcı sarı irin görüntüsüne sahip olan burun yarası . Burnu zonk zonk zonklatır.
Çaresi bepanthene krem
yada teramisin antibiotik yara merhemidir. Terramicyn gibi bir yazılışı vardır.
Yaraları koparmayın burnunuzu bir güzel temizledikten sonra üstte saydığım kremlerden birini bolca sürün. Kaç günde iyileşir inşallah Allahın izni ile yara durumuna göre 1 gece de iyileşir. Bilgileri şifalı bitkiler yada kocakarı ilacı bilen varsa paylaşsın
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