Halkbank TOKİ başvuru iadesi şubeye gitmeden SMS le gelen link

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Halkbank TOKİ para iade sms link url





Halkbank hesabına toki katılım bedeli yatıranların Toki geri ödemelerinin yapılacağını bildiren içinde link url olan halkbanktan size gelen mesaj SMS silindiyse işte o mesajdaki tıklama linki url.halkbank

Halkbank TOKİ başvuru iadesi şubeye gitmeden SMS le gelen link

Halkbank şubeye gitmeden toki başvuru iadesi yapacağını duyurdu

Korona virüsü nedeniyle nihayet Halk bankası da TOKİ ye ev almak için yapılan başvuru bedellerinin geri iadesini vermek için şubeye gelme zorunluluğunu kaldırdı. Onun yerine başvuru yapıp da kurada ev çıkmayanlara SMS. Mesajla
Banka kartı bilgileri istemeyen bir halkbank internet şubesi giriş url si gönderdi ve kayıt yapanın adına ait başka bir banka iban numarası istedi

iban numaramı girdim halkbank parayı ne zaman yatıracak

Kaydı yapılan kişiye ait başka bir banka iban numarası girdiyseniz 1 işgünü içinde geri ödeme iade yapılacak yeter bu kadar uzattığım
Halkbank tan gelen SMS i paylaşıyorum. Link sms içinde
Yalnız söyleyeyim size sadece 1 kez iban girme hakkınız var. Biz yanlışlıkla borç aldığımız kişinin ibanını girdik 2. Bir şans vermedi bu tc kimlik no ile başvuru bulunmadı dedi sayfa;

Bilgilendirme; Değerli Müşterimiz, toplum sağlığımızın korunması ile ilgili tedbirler kapsamında, TOKİ başvuru tutarınızı almak üzere şubelerimize gelmeden işlem yapabilmeniz için hesaben iade kararı alınmıştır. Aşağıdaki linki tıklayarak ya da internet sitemizde yer alan linkten giriş yaparak IBAN bilginizi bildirmeniz halinde TOKİ iade tutarınız hesabınıza aktarılacaktır.

Bilgi için:




https://sube.halkbank.com.tr/InternetBankingHost/TokiRefund





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Günde 5 porsiyon sebze mi?

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Günde 5 Porsiyon sebze meyveyi kim kaybetmiş de biz bulalım?
Sebze yemeğini sevmem. Çocukken annemiz bize sebze yedirmek için 2-3 tava patates kızartırdı,
-Ne kadar pırasa o kadar patates kızarması- derdi.
o zamanki çocuk aklımızla bunu zalimce ve çok sinsice bulsakta kızarmış patatesin o güzel kokusu
bize pırasayı istemeden de olsa yedirtiyordu.
Rahmetli Annem nur içinde yatsın hakkını asla ödeyemem.
Gün geçtikçe onu daha çok arıyorum.

Şimdi şu çikolata gofret reklamlarının altından geçen yazılara gelelim;
Sağlığınız için günde 4-5 porsiyon sebze meyve tüketin.
Yav Kardeşim biz günde 4-5 porsiyon yemek yemiyoruz sen hangi sebzeden meyveden bahsediyorsun.
kıytırık bi gofret yemek için 4 porsiyon brokoli yiyeceksem ohooo oo.

Anam anam nur içinde yat merhametli anam. ocağın başında dakikalarca durudun patates bekleyen 4 aç yavrucağına
patates kızartması yetiştirmek için nasıl da aceleyle patatesleri kızartırdın.
ne kadar adil ve insaflıymışsın ne kadar ana yürekliymişsin aha bu reklamlar…
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Kalk Gidelim Dudunun elbiseleri

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Kalk Gidelim Dudunun elbiseleri
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Kalk gidelim Dudunun Giydiği elbiseleri sizler için dizinin 39. bölümünden 24. bölümüne kadar tek tek tesbit edip fotoğraflarını aldık. (işsizlik böyle birşey)



Kalk gidelim dizisi 24. bölümünden önce Dudu genelde hırka kazak giyiniyor herhalde o zaman hava soğuktu.



24. bölümden sonra Dudu renk renk çeşit çeşit ince yazlık elbiseler giymeye başlıyor. Tabii bu da izleyicinin dikkatinden kaçmıyor.



Dudunun giydiği elbiseleri beğenenler, Dudunun elbiselerinin markası ne, sponsoru kim, nereden giyiniyor merak ediyorlar.


tabii diğer bölümlerde görmedikleri bütün elbise modellerini de görmek istiyorlar.

bizde patlakhaber olarak Kalk gidelim Dudunun elbiselerinin markasın…
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