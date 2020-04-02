Halkbank TOKİ başvuru iadesi şubeye gitmeden SMS le gelen link

Günde 5 Porsiyon sebze meyveyi kim kaybetmiş de biz bulalım?

Sebze yemeğini sevmem. Çocukken annemiz bize sebze yedirmek için 2-3 tava patates kızartırdı,

-Ne kadar pırasa o kadar patates kızarması- derdi.

o zamanki çocuk aklımızla bunu zalimce ve çok sinsice bulsakta kızarmış patatesin o güzel kokusu

bize pırasayı istemeden de olsa yedirtiyordu.

Rahmetli Annem nur içinde yatsın hakkını asla ödeyemem.

Gün geçtikçe onu daha çok arıyorum.



Şimdi şu çikolata gofret reklamlarının altından geçen yazılara gelelim;

Sağlığınız için günde 4-5 porsiyon sebze meyve tüketin.

Yav Kardeşim biz günde 4-5 porsiyon yemek yemiyoruz sen hangi sebzeden meyveden bahsediyorsun.

kıytırık bi gofret yemek için 4 porsiyon brokoli yiyeceksem ohooo oo.



Anam anam nur içinde yat merhametli anam. ocağın başında dakikalarca durudun patates bekleyen 4 aç yavrucağına

patates kızartması yetiştirmek için nasıl da aceleyle patatesleri kızartırdın.

ne kadar adil ve insaflıymışsın ne kadar ana yürekliymişsin aha bu reklamlar…