Halkbank TOKİ başvuru iadesi şubeye gitmeden SMS le gelen link
Halkbank TOKİ para iade sms link url
Halkbank hesabına toki katılım bedeli yatıranların Toki geri ödemelerinin yapılacağını bildiren içinde link url olan halkbanktan size gelen mesaj SMS silindiyse işte o mesajdaki tıklama linki url.halkbank
Halkbank şubeye gitmeden toki başvuru iadesi yapacağını duyurdu
Korona virüsü nedeniyle nihayet Halk bankası da TOKİ ye ev almak için yapılan başvuru bedellerinin geri iadesini vermek için şubeye gelme zorunluluğunu kaldırdı. Onun yerine başvuru yapıp da kurada ev çıkmayanlara SMS. Mesajla
Banka kartı bilgileri istemeyen bir halkbank internet şubesi giriş url si gönderdi ve kayıt yapanın adına ait başka bir banka iban numarası istedi
iban numaramı girdim halkbank parayı ne zaman yatıracak
Kaydı yapılan kişiye ait başka bir banka iban numarası girdiyseniz 1 işgünü içinde geri ödeme iade yapılacak yeter bu kadar uzattığım
Halkbank tan gelen SMS i paylaşıyorum. Link sms içinde
Yalnız söyleyeyim size sadece 1 kez iban girme hakkınız var. Biz yanlışlıkla borç aldığımız kişinin ibanını girdik 2. Bir şans vermedi bu tc kimlik no ile başvuru bulunmadı dedi sayfa;
Bilgilendirme; Değerli Müşterimiz, toplum sağlığımızın korunması ile ilgili tedbirler kapsamında, TOKİ başvuru tutarınızı almak üzere şubelerimize gelmeden işlem yapabilmeniz için hesaben iade kararı alınmıştır. Aşağıdaki linki tıklayarak ya da internet sitemizde yer alan linkten giriş yaparak IBAN bilginizi bildirmeniz halinde TOKİ iade tutarınız hesabınıza aktarılacaktır.
Bilgi için:
https://sube.halkbank.com.tr/InternetBankingHost/TokiRefund
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