Diyanetten Dünya ya Tarihi hutbe 1 ramazan 2020 - 24 nisan cuma

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Diyanet işleri Başkanı Ali Erbaş az önce Ankara Hacı Bayramı Veli camiinde Dünya'ya musallat olan korona virüs nedeniyle canlı yayın bir hutbe yayınladı.


Diyanetten Dünya ya Tarihi hutbe Eyy İnsanlar! - 1 ramazan 2020 - 24 nisan cuma

Hutbe Muhteşemdi Diyanet bir tarih yazdı hutbenin pdf i veya videosu şu an internete düşmedi. video yüklendiği an bende buraya ekleyeceğim Diyanetin 1 ramazan cuma - 24 nisan 2020 cuma günkü hutbesi kısaca özet olarak şöyleydi



Diyanetten Dünya ya Tarihi hutbe 1 ramazan 2020 - 24 nisan cuma

DİYANET CUMA HUTBESİ KISACA - ÖZETİ 24 NİSAN 1 RAMAZAN 2020
Ramazanın geldiğine, Dünya'nın globalleştiğinden ve İslam dininin iyiliği güzelliği temizliği emrettiğinden kötülüğü çirkinliği yasakladığından bahsetti ve Dünya'yı saran korona virüs nedeniyle Diyanet işleri başkanı Ali Erbaş Hutbeden Bütün insanlığa seslendi.

 EEEyy insanlar! diye ara ara nidalarda bulunarak yüce dinimiz islamı kısa ve öz Korona virüs çerçevesinde çok güzel anlattı.

DİYANETİN 1 RAMAZAN CUMA VAAZI VİDEOSU


Diyanete teşekkür ederim. Hamdolsun ki böyle bir dönemde yaşıyorum.



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