Diyanetten Dünya ya Tarihi hutbe 1 ramazan 2020 - 24 nisan cuma

Yükseklik Ayarlı sağlam Çalışma masasıBu aralar pc başında oturmaktan bi tarafım büyüyecek. sürekli pc başında oturan ve sürekli masabaşı çalışanlar için Bir çalışma masası yapmışlar. oturmaktan sıkılınca masanın düğmesine basıyorsun hoop masa istediğin kadar yükseliyor. ayağa kalkıp işine devam edebiliyorsun.



Türkiye de böyle birşey var mı diye aradım baktım trendyolda, ikea da gittigidiyor da n11 de o kadar dandik yükseklik ayarlı masalar var ki masa demeye bin şahit lazım. Bana Şu görseldeki gibi istediğim zaman düğmesine basıp yükseltebileceğim Yükseklik ayarlı sağlam bir çalışma masası lazım daha aşağıda da videosu var. buna benzer satılan birşey bulursam sizlerle burada paylaşırım. Benim gibi yükselen masa satın almak isteyenler faydalanırlar. ayakları "L" gibi olan hem yükselen hem eğilen hem katlanan tekerlekli yükselen masalara itibar etmeyin. sallanmayan sabit duran sağlam 4 ayaklı yükselek uzayan çalışma masalarına bakın. işte sizlere bir kaç tane harika yükseklik…