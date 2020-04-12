Birbirinden güzel 11 farklı renkte porsche 911
Benim gibi Eski Model Porsche Hayranları için instagramdan derlediğim birbirinden güzel birbirinden yakışıklı farklı renklerde 11 porşe 911 modeli ben en çok Turkuaz olan Porsche yi sevdim. çalıların içerisinde cırcır böceği gibi duran mavi Porsche de fena değil Ama şu koyu duman rengi porşe de en güzeli olabilir. yok yok karar veremiyorum hepsi birbirinden güzel.
sizce hangisi en güzel?
Top best 11 Porsche 911
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