Birbirinden güzel 11 farklı renkte porsche 911

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Benim gibi Eski Model Porsche Hayranları için instagramdan derlediğim birbirinden güzel birbirinden yakışıklı farklı renklerde 11 porşe 911 modeli ben en çok Turkuaz olan Porsche yi sevdim. çalıların içerisinde cırcır böceği gibi duran mavi Porsche de fena değil Ama şu koyu duman rengi porşe de en güzeli olabilir. yok yok karar veremiyorum hepsi birbirinden güzel.
sizce hangisi en güzel?


Top best 11 Porsche 911

porsche 911 mat mavi



porsche 911 açık yeşil


porsche 911 parlamanet mavi




porsche 911 duman grisi



porsche 911 yeşil



porsche 911 metalik gri


porsche 911 mat koyu mavi


porsche 911 turkuaz üstü açık
BU BENİM ŞAMPİYONUM SİZİNKİ HANGİSİ?




porsche 911 koyu mavi



porsche 911 lacivert



porsche gri 911

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Kalk Gidelim Dudunun elbiseleri

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Kalk Gidelim Dudunun elbiseleri
TRT1 de Cumartesi akşamları yayınlanan ve 2 buçuk saat süren ve arada hiç reklam vermeyen bi yerden sonra kafa ütüleyen Kalk Gidelim dizisinin oyuncularından Şakir'in nişanlısı Dudu giydiği rengarenk ve bibirinden çeşitli elbiselerle diziyi izleyen kızların genç bayanların ilgisini çekiyor.


Kalk gidelim Dudunun Giydiği elbiseleri sizler için dizinin 39. bölümünden 24. bölümüne kadar tek tek tesbit edip fotoğraflarını aldık. (işsizlik böyle birşey)



Kalk gidelim dizisi 24. bölümünden önce Dudu genelde hırka kazak giyiniyor herhalde o zaman hava soğuktu.



24. bölümden sonra Dudu renk renk çeşit çeşit ince yazlık elbiseler giymeye başlıyor. Tabii bu da izleyicinin dikkatinden kaçmıyor.



Dudunun giydiği elbiseleri beğenenler, Dudunun elbiselerinin markası ne, sponsoru kim, nereden giyiniyor merak ediyorlar.


tabii diğer bölümlerde görmedikleri bütün elbise modellerini de görmek istiyorlar.

bizde patlakhaber olarak Kalk gidelim Dudunun elbiselerinin markasın…
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