Ayasofya nın yolunu bilmeyenler Ayasofya aşığı oldu

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Riyakârlıkta Son nokta!


Yahu! Adama demezler mi bu güne kadar hiç sesin çıkmıyordu aşkın depreşmiyordu Reis dedikten sonra mı birden Ayasofya aşkı sardı seni?!


Elhamdülillah Fatih'in emaneti Ayasofya Camii tekrar camii olacak bizde her müslüman gibi seviniyoruz hamdediyoruz şükrediyoruz ancak neyin ne olduğunu bilmeyen , rüzgâra göre yön değiştiren , din millet vatan, , ideali olmayan sadece ve sadece çıkarları doğrultusunda hareket eden bir takim rîyakar güruh sosyal ortamlarda duygu yüklü hasret yüklü paylaşımlar yaparak salya sümük ağlıyor.


ayasofya+cami+imza+kampanya

AYASOFYA DİJİTAL HALISI - İMZA KAMPANYASI KATILIM

Ulan adama demezler mi Fatihin Bedduası 18 senedir orada duruyor Ayasofya ya 18 senedir Saadetçi gençlerden başka
açılsın diyen yok (hoş şimdi de onların Ağabeyleri olduğu gibi kalsın diyor 🤷‍♂️). Reis diyene kadar hiç sesiniz çıkmıyor
Reis dedikten sonra bir anda talimatı almış gibi Aşk ve hasret dolup paylaşımlara atlıyorsunuz. Ayasofya Manevi Halısına bir ilmik de sen doku (Ayasofya Dijital halısına bir ilmik imza kampanyası - sayfa https güvenli olmadığı için bağlantı veremiyorum - sevdamizidokuyoruz com) TÜGVA Vakfı imza kampanyasına imza atıp whatsapplarda instgramlarda Kılıçla bir küffar kellesi uçurmuş hissiyatı ile paylaşımlar yapıyorsunuz. size ispatlayamam ama
bu kampanyada imza atmak 1 tl olsa şu anki katılımın 100 de 2 sini 3 ünü geçemeceğine yemin edebilirim.

Ayasofya+dijital+halısı+imza+kampanyası

KİME SÖYLÜYORUM BUNLARI?
Bunları bir ideali bir bilgisi ve bir gayreti olmadan sırf kendi rahatı ve çıkarı için AKP nin peşine düşmüş varlık sahibi oldukça Dininden diyanetinden uzaklaşmış, iş paraya veya elinin aşın altına koymaya gelince sesi soluğu kesilen menfaatperver rahat düşkünü Günümüz münafıklarına diyorum.
Başından beri bu yolda olan varlıkta ve yoklukta , övülmekte ve yerilmekte hâli değişmeyen güzel insanlara selam olsun. Dünya onların yüzü suyu hürmetine dönmekte zaten.

Yorumlar

Editör aXi dedi ki…
Hiç sorma ne geldiyse başımıza bu riyakarlıktan geldi. bu arada riyakarlık münafıklık değil gizli şirktir. Elhamdülillah Ayasofya açılsın şükrederiz seviniriz ama bunu siyasi şova dönüştürmeyiz
7/10/2020 06:59:00 ÖS
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Güncelleme: 2020 nisan
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