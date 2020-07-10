Ayasofya nın yolunu bilmeyenler Ayasofya aşığı oldu

Riyakârlıkta Son nokta!

Adama demezler mi bu güne kadar hiç sesin çıkmıyordu aşkın depreşmiyordu Reis dedikten sonra mı birden Ayasofya aşkı sardı seni?!

Elhamdülillah Fatih'in emaneti Ayasofya Camii tekrar camii olacak bizde her müslüman gibi seviniyoruz hamdediyoruz şükrediyoruz ancak neyin ne olduğunu bilmeyen , rüzgâra göre yön değiştiren , din millet vatan, , ideali olmayan sadece ve sadece çıkarları doğrultusunda hareket eden bir takim rîyakar güruh sosyal ortamlarda duygu yüklü hasret yüklü paylaşımlar yaparak salya sümük ağlıyor.

Ulan adama demezler mi Fatihin Bedduası 18 senedir orada duruyor Ayasofya ya 18 senedir Saadetçi gençlerden başkaaçılsın diyen yokReis diyene kadar hiç sesiniz çıkmıyorReis dedikten sonra bir anda talimatı almış gibi Aşk ve hasret dolup paylaşımlara atlıyorsunuz. Ayasofya Manevi Halısına bir ilmik de sen doku (Ayasofya Dijital halısına bir ilmik imza kampanyası - sayfa https güvenli olmadığı için bağlantı veremiyorum - sevdamizidokuyoruz com) TÜGVA Vakfı imza kampanyasına imza atıp whatsapplarda instgramlarda Kılıçla bir küffar kellesi uçurmuş hissiyatı ile paylaşımlar yapıyorsunuz. size ispatlayamam amabu kampanyada imza atmak 1 tl olsa şu anki katılımın 100 de 2 sini 3 ünü geçemeceğine yemin edebilirim.Bunları bir ideali bir bilgisi ve bir gayreti olmadan sırf kendi rahatı ve çıkarı için AKP nin peşine düşmüş varlık sahibi oldukça Dininden diyanetinden uzaklaşmış, iş paraya veya elinin aşın altına koymaya gelince sesi soluğu kesilen menfaatperver rahat düşkünü Günümüz münafıklarına diyorum.Başından beri bu yolda olan varlıkta ve yoklukta , övülmekte ve yerilmekte hâli değişmeyen güzel insanlara selam olsun. Dünya onların yüzü suyu hürmetine dönmekte zaten.