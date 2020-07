wayfair adenochrom ne demek

wayfair ve AdenoChrom Adenokrom ne demek?

Şuna bi tutmasam düşüyodun yapsan ne adenochrom çıkar di mi? 😁

wayfair birleşik olarakdemek. kelimeleri ayırdığınız zaman way fair en uygun yol, en makul yöntem anlamlarına geliyor. Adenochrom u kısaca anlatmak zor. en basitinden size bir arkadaşınız "Düşüyodun tuttum!" , tutmasaydım düşüyordun şakası yaptı mı?o anda neler hissettiniz?Ödünüz bokunuza karıştı di mi? genel de böyle tarif ederiz ödümüz bokumuza karışır.Hiç dehşete düştünüz mü? En basitinden bahsetiğim düşüyodun tuttum şakasında bile birden yüreğimiz ağzımıza gelir tüylerimiz diken diken olur ödümüz bokumuza karışır ve buz keseriz di mi? yani aşağıdan yukarıya doğru bir soğukluk hissederiz.ve o şakayı yapan arkadaşa küfrederiz di mi?- ... böyle şaka mı olur aklım çıktı!?şu an beynime hiç indirmediğim kullanmadığım kufurler.byn isimli bir uygululama kuruldu ve sürekli arkaplanda çalışıyor. ana avrat düz gidiyor, akla hayale gelmeyecek küfürler üretiyor öfke ve siniri sürekli yükseltiyor. kapatamıyorum.9 yaş altı bir çocuğu dehşete düşürdüğünüz zaman onun küçük kalbi güp güp hızlıca atmaya başlar ve büyük ihtimalle adrenalin salgılayan böbreküstü bezleri adenochrom isimli bir hormon salgılar. Adenokrom un wiki sözlükteki anlamı yanda. oksijenle bir araya gelen adrenalin gibi birşey oluyor herhalde. her neyse.bu hormon artık biliyorsunuz gençlik iksiri, kontrollu hallüsinasyon, gibi etkileri için bazı 2 ayaklı hayvanlar tarafından talep görüyor. çünkü kendi vücutları artık yaşlanmış ve istenilen adenokrom u üretmiyor.*~💀☠~*!Hayvan dediğim için Domuzlardan, köpeklerden, yılanlardan hatta en iğrenç en vahşi hayvanlardan özür diliyorum bunları anlatacak başka bir tabir yok Kurandaki tabiri ile esfeli safilin [Aşağıların en aşağısı] bunlara nirvana.Vahşi bir aslan bile sadece karınını doyurmak için avlanır ve avını önce boğarak öldürür.şu videoya bakın avladığı geyiğin yavrusu olduğunu öğrenenşu aslanın vicdan azabına bakınBakın burada dadediğimizdediğimiz hatta bazılarının iğrenç dediği Timsahın karnı açken karnını doyurmak için yakaladığı enfes yemeğinin hamile olduğunu görünce azından geri bırakmasını görüyorsunuz.bunlardiye tabir ettiğimiz doğada olan şeyler. peki bu medeni insanların, bu üzerlerindeki kıyafetleri binlerce dolar olan parfümleri binlerce dolar olan sözde medeni insanların yaptığı nedir?Allah diyorum. Allah Allah..başka birşey diyemiyorum. düştüğüm yüzyıldan utanıyorum.öyle bir zamana geldik ki internetten adam şifreyle kadın ticareti yapsadiyecek duruma geldik.o pahalı halıları, kilimleri sipariş verip alsanız belki çocuk gelmez belki bir yerine gizlenmiş adenochrom hazır iğnesi gelir yani sonuçta wayfair en güvenli en sağlam yol. belki de elbiseden halıdan bir iki gün sonra 2. bir istekle asıl sipariş gelir.Allah.. ya Rabbi..🤲