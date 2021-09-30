MasterChef Müzikleri 2021

-



MasterChef Müzikleri 2021 Karaşimşek benzeri müzik



MasterChef 2021 de çalan müzikleri dinle indir. Master chef 2021 de çalan parçaların isimleri cisimleri mp3leri her türlü boku püsürü..
masterchef+müzikleri+2021


Master şef te Yemek yaparlarken Karaşimşek müziğine benzer bir müzik çıkıyor o müzik çok hoşuma gidiyor. diğer master şef müzikleri arayanlar için diğerleri Youtube da mevcut. telefonuna zil sesi yapmak isteyenler
youtube mp3 dönüştürücüler ile beğendikleri MasterChef Müziklerini indirip telefonlarına gönderip zil sesi yapabilirler. ben buraya sadece karaşimşek dizisinin müziğine benzeyen o hoşuma giden müziği mp3 yapıp koyacağım. şu an videoları dinleyip müziği bekliyorum.
evet bu akşam müziği duydum ve m4a olarak ses kaydetip yandex diskime koydum fakat yandex disk müziği 3gp görüyor. her neyse indirmek isteyenler için işte burada indirmeden de yandex disk üzerinden dinleyebilirsiniz.

MasterChef müzikleri kara şimşek benzeri müzik yandex diskten indir

orjinal Kara Şimşek dizi müziğini merak edenler ve indirmek isteyenler için buyurun bu da;

kara-simsek-muzigi.mp3



Yorumlar

Yorum Gönder

Bu blogdaki popüler yayınlar

Silmekten yara olan buruna ne iyi gelir

-
Resim
Silmekten yara olan buruna ne iyi gelir Kağıt mendille sildikçe daha çok yara olan, gitgide büyüyen ve acı veren burun kenarı yaralarınıza çözüm. öncelikle sıcak su altına tutmak yaranın sertliğini alır ve çatlayarak büyümesini önler. sonrasında ise ilaç merhem krem olarak şunlar tavsiye edilir; burunda yara nasıl tedavi edilir? burundaki yara için evde yapılabilecekler Güncelleme: 2020 nisan
Devamı

Almanyada satılan Türk helal belgeli sucuk markaları

-
Resim
Lafı çok uzatmayacağım merak ettim şöyle bi araştırayım dedim. Almanya da satılan ve helal belgeli salam sucuk sosis markaları nı şöyle bi araştırdım. bizim burada Türkiye de satılan Şahin pınar maret coşkun gibi meşhur T ürk sucuk markaları maalesef Almanya da ne online marketlerde ne de şarküterilerde satılıyor. Almanya da satılan satışı olan ve islami helal belgesi olan iki türk sucuk salam markası var ve araştırmalarıma göre Türkiye deki sucuklardan salamlardan daha lezzetli gelin göstereyim.
Devamı