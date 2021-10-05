Facebook la bağlanan pek çok oyun uygulama da çöktü - Army men strike açılmıyor









Army Men strike Açılmıyor

valla başlık doğru mu oldu yanlış mı bilemedim. Facebook hesabıyla bağlanılan pek çok uygulama ve oyun çöktü mü demeliydim? Her neyse patlasın çatlasın yansın ASDFG. su veren itfaiyenin hortumunu sevsinler. Anamızın karnından Facebookla whatsapp la instagramla doğduk çünkü. zıbarın da yatın gözler kan çanağı gibi olmuş hiç olmazsa bi gece uykunuzu alın. inşaAllah hiç gelmez.









Benim de 3 yıldır oynadığım (DARKPASHA 468) mobil strateji oyunu Volcano Games yapımı Army men strike oyunu da bugün akşamdan beri açılmıyor. Army men strike oyununda da Facebook la bağlan seçeneği vardı.sanırımondan gitti.e şimdi facebook la bağlanmış olanlar oyuna giremeyecek filan. Kalkanları düşecek diğerleri onları vuracak yakacak falan filan. herkes davacı olacak hak iddia edecek her neyse. işe böyle sizinde oynadığınız bir oyun veya facebookla bağlandığınız bir uygulama varsa onlarda gittiyse bundandır yani. Army Men strike oynayanlar inşaAllah oyun bize Kalkan vererek geri gelir. yoksa yandık.volcano games in herkese 72 saat kalkan vermesi lazım. zarar çok büyük olur.Buradagibi saçma birşey yazıyordu. şimdiyazıyor.