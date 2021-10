Kara sinek öldürmek günah mı? kara sinekler ne işe yararlar sinekleri sevmemiz için bir neden yok mu : )

Kara sinekleri sevmemiz-öldürmememiz için birkaç neden - öldürmek günah mı öldürülür mü caiz mi?

tövbe estağfrullah ama iğrenç yaratıklar ya. Arı sevilir karınca sevilir örümcek bile sevilir bir yerde ama bu kara sinekleri öldürmeyip sevmek için, acımak için bir bahane arıyorum bulamıyorum.Gelin beraber bakalım bu lanet hayvanlar ne işe yarar. ve bu Kara sinekleri bok sineklerini öldürmek günah olur mu? zararlı mı bu gıcık hayvanlar. ve bu pis hayvanları öldürmemek için kendimize birkaç neden arayalım;

Bu leş gibi hayvanların özelliği kondukları yere (sandeviçiniz olur, kahvaltı tabağınız olur, iştahla yediğiniz herşey olur, ağzınız yüzünüz olur) kondukları yere sıçmaları, tükürmeleri ve kusmaları. ve olur olmaz her yere konmaları, ve gebertince lanet vıcık vıcık mide bulandırıcı 🤢 bir hale dönüşmeleri.

"O yarattığı herşeyi en güzel şekilde yaratmış ve insanı da başlangıçta ÇAMURDAN yaratmıştır."



"Sizden birinizin (yemek) kabına sinek düşecek olursa, onu iyice batırın. Zira onun bir kanadında hastalık, diğerinde şifa vardır. O, içerisinde hastalık olan kanadıyla korunur."









şimdi biz bu hayvanın neresini sevelim Allah aşkına!?duruyorum vız diye geldi balkonun aralık kapısından girdi seccadenin orta yerine kondu kanatlarıyla ve ayaklarıyla adeta bana GUGUK! yapıp dikkatimi dağıtıyor. böyle ayaklarını kanatlarına sürüyor ağzına sürüyor yüzüne gözüne sürüyor, sıçıp sıvıyor mu, tükürüyor mu kusuyor mu ne bok yediği belli değil. (hakaret değil hakkatten bok yiyen hayvanlar bunlar.)ayrıca ben iğrenç hayvanları Küçük birer akbabaya benzetiyorum. hani çölde filan mecali kalmayan insanın etrafına akbabalar üşüşür ya. bunlarda Afrika'nın gariban ülkelerinde açlıktan sinek kovmaya bile mecali kalmayan el kadar bebelerin ağzını yüzünü istila edip sıçıp tükürüp kusuyorlar. Ulan ne iğrenç hayvansınız lan siz.Kara sinekleri öldürmemek için kendime neden ararken öldürmek için daha fazla neden buldum. keşke seccademe konan bana nannik yapan o iğrenç sineği gebertseydim!Gelin şimdi bu Allah'ın cezası hayvanları sevmemiz için birkaç neden üretelim;Bir kere ortalıkta kalan her bokun leşin kokusunu hemen alıp oraya larva bırakırlar ve o piç larvalar o boku leşi yeyip bitirir.ama bunu daha efektif ve verimli olarak yapan ve insandan saklanan efendi gibi böcekler, bakteriler var. her neyse.ikincisi bunlar da Allah'ın yarattığı mahlukatlardır ve ağzınıza yüzünüze konmasından tostunuza pastanıza sıçmasına kadar hep Allah ın kendilerine takdir ettiği şeyi yaparlar.üçüncüsü Can taşırlar, belki yaşamdan, bok yemekten, leş yemekten it gibi üremekten bizim gibi lezzet alıyorlar. 30 gün ömürleri varmışbırakalım uçsun ne bok yerse yesin.Hani bir söz var ya "Yaratılanı sev yaratandan ötürü" ulan sinek seni sırf Yaratandan ötürü seviyorum. Beni yaratan seni de de yarattı sana da kalp böbrek dalak göz mide koydu. Bana O'nun ne kadarolduğunu hatırlatıyorsun. O nun subhanlığını hatırlatıp bir keredememe vesile olmanverdiğin eziyetlerden binlerce kere üstündür. bundan sonra seni görünce böyle diycem;Allah ı noksan sıfatlardan Tenzih ederim, Hamd yalnız O'na mahsustur. ve O Herşeye güc yetirendir.dördüncüsü: hani bir de 'karıncayı bile incitme' lafındaki 'bile' sözcüğünün karıncayı küçümsemek olduğunu düşünüp karıncayı incitebileceğini düşünen insanlar var ya. maalesef bende öyleyim.bok yiyen mok yiyen Allah'ın cezası hayvan dedim ama bana gücenmezsin inşaAllah Kara sinek çünkü bunları hakaret değil gerçekten böyle düşündüğüm için söyledim.Son olarak bir Ayet meali ile bitirelim;(secde suresi -7)ve bir de hadis;(Ebû Dâvud, Et'ime 49; Buhârî, Tıbb 58, Bed'ü'l-Halk 14; İbnu Mâce, Tıb 31; Nesâî, Fera' 11)Hadisi şerifte sineğin kara sinek mi sivri sinek mi olduğu belirtilmiyor ama bu da demek oluyor ki Kara sinek öldürmek günah mı? sorusunun cevabı öldürme. çünkü kara sinek zararlı bir hayvan değil. bir araştırma sonucu kara sineğin bulaştırdığı mikrop en zayıf bağışıklık sistemi tarafından bile kolayca tolore edilebilir. cildinize en az 100 tane fazla mikroplu kara sinek konarsa o zaman çok küçük bir ihtimal mikrop alıp hastalanabiliyor muşsunuz.Rahatsızlık veriyor ama rahatsızlık vermek zararlı demek değildir. Allah sabır versin bize. :)