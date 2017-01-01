üstünde kirmizi çizgi olan https nedir

üzerinde kırmızı çizgi olan https nedir?





internet üzerinden alışveriş git gide artarken internet dolandırıcıları ve heygırlar (hackerlar) da her geçen gün yeni bir yöntem buluyorlar. https olan linkler sizin girdiğiniz bilgilerin başkası tarafından okunamayacağını girdiğiniz bilgilerin 256 bit şifreleme ile (çözümlenmesi neredeyse olanaksız) şifrelenerek kullanıldığını gösteriyor fakat Google Chrome internet tarayıcı bazı https linkleri (urlleri) üzerinde çapraz kırmızı bir çizgi ve kilit simgesinin üstünde de çarpı ile gösteriyor peki bu ne demek?yani üzeri çizgili https ne anlama geliyor? üzeri çizgili https sayfalardan güvenli alışveriş yapılabilir mi?işte google da buna şöyle bir açıklama getiriyor.Site, SSL kullanmaktadır, ancak Google Chrome sitede riski yüksek, güvenli olmayan içerik saptamış ya da sitenin sertifikasıyla ilgili sorunlar bulmuştur. Bu sayfaya hassas bilgi girmeyin. Geçersiz sertifika veya diğer ciddi https sorunları, birilerinin siteyle kurduğunuz bağlantıyı kurcalama girişiminde bulunduğunu gösteriyor olabilir.aslında bu bilgiye chrome un adres çubuğunda üstü çizgili https nin göründüğü sayfada üstü çizgili https nin üzerine gelip tıklayarak da ulaşabilirsiniz.