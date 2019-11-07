Blogger .com u .com.tr ye yönlendirme
Aşağıdaki mesajı Blogger destek forumuna yazarken ve ekran görüntüsü alırken sanırım çözümü buldum. onun için burada paylaşmak istedim. sizinde com uzantılı bir domaininiz var ve sizde blogger kullanarak bu com uzantılı domaini .com.tr de göstermekte yani yönlendirmede sıkıntınız olursa ve benim yaptığım bu "Google Search Console'u kullanarak site taşıma işlemi" başarılı olursa (ki sonucu burada yazacağım inşaAllah) insanlığa bi faydam dokunmuş olur ki ne mutlu o zaman bana. değil mi :)
Merhaba;
Blogum için .com.tr uzantılı bir domainim var.
.com uzantılı domainimi mail hosting için natro servisinden aldım. blogger cname kayıtlarını a kayıtlarını girdim. .com.tr domainini nic.tr den aldım. oraya Natro hostingin ns nameserver kayıtlarını girdim.
blogger tarafında sitemin yönlendirmesini .com.tr ye yaptım. sitem .com.tr de gayet güzel çalışıyor
fakat .com a girildiğinde ".com/cgi-sys/defaultwebpage.cgi" sayfası geliyor.
blogger tarafında sitemin .com.tr yönlendirmesini silip .com olarak tekrar düzenledim ve gerekli kayıtları
eski cname kayıtlarını silmeden natro hosting dns panelinden girdim. üzerinden 2 gün zaman geçti.
Google search konsol da hem com hem de com.tr doğrulanmış gözüküyor fakat 301 yönlendirme hatası diyor.
...Yazdım fakat ekran görüntüsünü almaya çalışırken ( yukarda yazan işlemleri yaptıktan 2 gün sonra) önceden hata veren 301 yönlendirme kısmı. düzelmiş ve site taşıma butonu aktif olmuş. (durun mışlı muşlu konuşuyorum ama size ne yaptığımı tek tek anlatacağım.) bende Google Search konsoldan .com siteme girip Adres değişikliği ayarına gelip yine yukardaki anlattığım şekilde doğrulamasını yapmış olduğum .com.tr sitesine taşıma işlemini az önce başlattım (07-11-2019 / 01:14)
Google Search Konsolu Kullanarak Site taşıma .com > > .com.tr
olmaması lazım çünkü blogger de cgi-sys diye bi default page yok. bozulmuş bi robot çıkması lazım.
30dk sonra chrome tarama verilerini temizledikten sonra beklenen bozuk robot geldi.
Aktif olursa ki inşaAllah olur. yapmış olacağım ve internette de yapamayanlar için paylaşmış olacağım.
Her zamanki gibi..
(olurda cevap yazmazsam mobilosgb.com'a tıklayarak düzelip düzelmediğini test edebilirsiniz.)
GÜNCELLEME / BİLGİLENDİRME 11.11.2019
Yukardaki sistem olmadı arkadaşlar. ama bir formul buldum ve sonunda YAPTIM. Blogger .com .com.tr yönlendirme sorunu çözüldü.
şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar bir tane daha blog açıyorsunuz .com.tr blogunuzu dışa aktarıyorsunuz (blogger dışa aktarma - içe aktarma bilmeyenler korkmasın basit ufak bir aramayla bulabilirsiniz.)
sonra yeni açtığınız bloga .com.tr içeriklerini içe aktarı kullanarak içe aktarıyorsunuz. ve bu yeni blogunuzu benim gibi .com adresinizin ssl sertifikası yoksa bloggerde HTTPS aktifetmeden .com a yönlendiriyorsunuz.
sonra domaininizin sayfa yönlendirme panelinden sitenizi http:// ....com.tr a yönlendiriyorsunuz. http:// ..com.tr zaten https:// ...com.tr a yönlendiriyor.
hadi geçmiş olsun. tamamen kendi çözümüdür faydalananlardan hiç olmazsa bir teşekkür yorumu beklerim.
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