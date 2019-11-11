Google Search Console'u kullanarak site taşıma işlemi

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Google Search Console'u kullanarak site taşıma işlemi


Daha önceki yazımda Blogger da bulunan .com siteyi com.tr ye taşımayı anlatırken resimli olarak Google Search Console'u kullanarak site taşıma işlemini paylaşmıştım detayları için .com u com.tr ye taşıma konumuza tıklayın

Google Search Console'u kullanarak site taşıma işlemi

Bu şekilde eski sitenizi ve eski site adresini trafik ve hit kaybetmeden yeni websitenize taşıyabilir,yönlendirebilirsiniz.
301 doğrulaması ve Google site Doğrulaması gerekmekte. domaininizin index sayfasına erişebiliyorsanız Google search console da meta etiket doğrulamayı seçip size verilen meta etiketi index sayfanızın head kısmına yerleştirerek, index sayfasına erişiminiz yoksa domaininizin dns yönetim panelinden txt kaydı dosyası yükleyerek (Google dan 2. tercih olarak txt doğrulama dosyası indir diyerek dosyayı indireceksiniz. ) domain yönetim paneli dns ayarları bölümünde txt yükleme sayfası yoksa txt kaydını google-site-verification.txt isminde bir not defterine kaydedip sitenizin ana dizinine atın. (.com/google-site-verification.txt)


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