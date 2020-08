Bir gafletsavar olarak akıllı saatler

Akıllı saatler sizi Dünyaya Bağlar!

Bre Gafil Kullukta kusur etmene rağmen Allah'ın verdiği nimeti yiyorsun Besmele çek önüne bak süt dökmüş kedi gibi ye. bu ne Gaflet

üzerine düşen ŞARTLARI VE KOŞULLARI yerine getiren müslüman









Bir gafletsavar olarak akıllı saatlerEskiden tv de Bbg (biri bizi gözetliyor) diye bir yarışma programı vardı yarışmacılar 1 evde toplanır 24 saat her yerden kamera ile izlenirdi. Hatırlayabildiğim BBG Eray , Bbg uğur baba, “yüreğim var gel!” . Birde ütopya...Acun un ütopyası , Türkan Anne, Murat abi, Kurretulayn, Tuncay ve tabii ki Semih. Bunlarda 24 saat izleniyor ve davranışlarına göre oylanıyordu.Şimdi semih in bir an etrafındaki onlarca hareketli kamera tarafından izlendiğini unutup salonun orta yerinde seyirciye ve programa küfürler ettiğini düşünün 😁“Bir anlık gafletle kameraları unutan Semih ağza alınmayacak küfürler ettiği için ütopyadan diskalifye edildi”Biz bu dünyaya sirf Allah’ı bilip ona kulluk etmek maksadıyla özgür bırakılıp imtihan için gönderildik. Tabiri caizse bu Dünya Allahu tealanin BBG Evi Ve naapıp neettiğimiz sürekli gözetleniyor ve mahkemede itiraz etmememiz için kayıt altına alınıyor.Neyse dağılmadan konumuza dönelim;Dünya meşgalesi, çoluk çocuk, iş güç, eğitim, evlilik, askerlik vs vs... Bunların hepsi Allah rızası için halis bir niyetle yapılırsa Gaflet değil zikre, salih amele sevaba dönüşür.“Niyet ettim Allah rızası için islama ve insanlığa bir faydam olsun için okumaya”“Niyet ettim Allah rızasi için nefsimi helal yoldan teskin ve ümmeti Muhammed neslinin devamı için evlenmeye”HattaTabii bunlar islamın 5 Şartındaniçin geçerli. İslamın namaz şartını yerine getirmeyen bir insanDiyerekten mahkemede kurtulamaz. Kuşkusuz bugün bizi en çok gaflete daldıran şey Akıllı telefonlar, tv , sosyal medya, oyunlar diziler ve filmlerdir.Akıllı saatler Bluetooth ile telefonunuza bağlanır. aramalarda, mesajlarda, sosyal medya bildirimlerinde titreyerek veya ses çıkararak sizi bilgilendirir."o telefonu elinden bırak!"Çocukken duyup kızdığımız bu uyarının bugün bizlere birileri tarafından yapılmasına o kadar ihtiyacımız var ki.işten eğitimden arta kalan değerli zamanlarımızı o ışık saçan fakat hiçbirşey vermeyen sadece vakit öldüren yani daha doğrusu ömrümüzü tüketen cihazlara bakarak geçiriyoruz.telefonun şarjı biter, şarja takılır. telefon geberir telefon alınır. ama insanın ömrü biter o alınmazgençliği gider geri gelmez yaşlanır enerjisi tükenir şarja takılmaz.bitti.geçmiş olsun...10 tane telefon değiştirdin. telefonun eskidikçe değiştirdin şu an elinde canavar gibi makine var. ama sen 20 yaş yaşlandın. Yirmili yaşların bitti, telefonların başında geçirdiğin saatlerden günlerden aylardan yıllardan eline hiç birşey kalmadı.facebookta okuduğun binlerce güzel sözden 10 tanesi aklında kalmadı.instagramda masaya kahveni koyup paylaştığın fotoğraftaki cafe kapandı.o fotoğraftan geriye kalan birtek sensin. ama sende çöktün saçlarına aklar düştü çoluğa çocuğa karıştın.geçmiş olsun.Gaflet makinesi, oyalama makinesi ömründen yılları çalarak seni bir güzel oyaladı.çocuğunun eline tablet verip oyaladığın beynini uyuşturduğun gibi Telefonun da seni hem dünyadan hemdeahiretten kopardı.bu vesile ile demem o ki Alın bi Akıllı saat bağlayın bluetoothla telefonunuza ve hemen o telefonu elinizden bırakıp, dininiz için dünyanız için evlatlarınız için Ana-Babanız için sevdikleriniz içinbirşeyler yapın. hemen.unutmayın - Gaflete dalmayın Allah bizi izliyor yarın mahkemede binlerce saati aptal bi ekrana bakıp aptal aptal sırıtırken kendinizi izlemek ve rezil rüsva olmak istemiyorsanız size hiçbir hayrı olmayacakaptal şeylerden kendinizi kurtarın, özgürlüğünüzü geri alın. sanal dünyadan gerçek boyuta gerçek dünyaya geçin.biri ararsa veya bir mesaj gelirse Akıllı saatiniz sizi uyarır. hem gün içinde kaç adım attınız, kaç kalori tükettiniz, ne kadar uyudunuz onları da gösteriyor. Yeterki elinizde durmasın o alet.