Türkiyede (Karadenizde) Türkiye Doğalgaz buldu

wayfair ve AdenoChrom Adenokrom ne demek?wayfair birleşik olarak Adalete uygun olan yöntem, adil bir şekilde demek. kelimeleri ayırdığınız zaman way fair en uygun yol, en makul yöntem anlamlarına geliyor. Adenochrom u kısaca anlatmak zor. en basitinden size bir arkadaşınız "Düşüyodun tuttum!" , tutmasaydım düşüyordun şakası yaptı mı?

o anda neler hissettiniz?

Ödünüz bokunuza karıştı di mi? genel de böyle tarif ederiz ödümüz bokumuza karışır.



