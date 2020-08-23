Türkiyede Karadenizde Türkiye Doğalgaz buldu

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Türkiyede (Karadenizde) Türkiye Doğalgaz buldu



TARİHE DÜŞÜLEN NOT:
Doğalgazne zaman bulundu: 2020 ağustos
kim buldu: Başkan Tayyip Erdoğan ve Ak parti Gaz Bakanı (Enerji Bakanı) Fatih Dönmez zamanında Buldu.
Doğalgaz Nerede Bulundu Hangi Denizde bulundu?: Karadenizde Daha önce Tuna-1 olarak adlandırılan gaz bulunduktan sonraki ismi "Sakarya Gaz Sahası" Olarak değiştirilen alanda bulundu. ne kadar doğalgaz kaç metreküp bulundu: 320 milyar
yani ne demek Türkiyenin 20 yıllık Doğalgaz ihtiyacı demek
Karadenizde Doğalgaz bulan Türk sondaj gemisinin adı: Fatih
9. sondaj da buldu

Türkiyede karadenizde Türkiye Doğalgaz buldu



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