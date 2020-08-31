Sefirin+kızı+neşe+kimdir













Bi kere de dizi de filmde gördüğünüz güzel bir kadının yakışıklı bir erkeğin inciğini cinciğini, gercek adını, sevgilisi var mı yok mu, evli mi bekar mı, özel hayatını aramayın.

hee sevgisili yok size bakacak Allahım ya Rabbim ne abazasınız yaa bi de kız cok guzelse haset kadınlar da arıyor bakıyım sevgilisi nasılmış filan.





çantasından tokasına herşeyini arıyorlar. sefirin kızının fotoğrafı yok size insanların gerçek hayatından gerçek isminden ne yediğinden ne ictiğinden ne giydiginden arabasindan telefonundan dahasi telefonunun markasindan melodisinden muzik sesinden size ne?!









izleyin beyin uyusturan sizi hayattan koparan size HİCBİRSEY VERMEYEN AKSİNE sizi lukse edepsizlige ahlaksizliga ozendiren aptal dizinizi yatın aşşa





Bu arada sefirin kızının ismi Nare Sefirin kızının kızının dizideki ismi (küçük kızın ismi) Melek. (Fotoğrafta görülen)

Küçük Meleğin gerçek ismi ise Beren Gençalp. kimin kızı annesi kim babası kim bilmiyoruz.







