Düğünler ne zamana kadar yasaklandi nikahlar nasıl olacak









Düğünler ne zamana kadar yasaklandı nikahlar nasıl olacak?

Son Dakika 2 eylül 2020 saat 23:00 >> Sağlık Bakanlığı Covid-19 Korona genelgesiyle bütün yurtta Düğün, nişan, kına gecesi, sünnet merasimi hepsini yasakladı.Sağlık bakanı Fahrettin Koca yakalarsa kulaklarından tavana asacakmış

işte Sağlık Bakanlığı Korona virüs düğün yasaklandı genelgesi





1. Sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade edilmeyecek.

Nikahlara izin verilen süre:

2. Ancak nikah merasimi şeklinde yapılabilecek olan düğünler ile nikahların en fazla 1 saat süre içerisinde tamamlanmasının sağlanacak.

Nikah salonu sosyal mesafe kuralları:

3. Nikah merasimi şeklinde düğün veya nikah yapılacak düğün salonlarında, sandalye/koltuk düzeninin fiziki mesafe koşullarına uygun ve dans/oyun pisti/alanlarını da kapatacak şekilde oluşturulacak.

Paketli kek pasta meyve suyu yasak mı? - evet o da yasak. serbest ikram yok. ikramsız olacak

4. Nikah merasimi şeklinde yapılacak düğünler ile nikahlarda, oyun oynanması/dans edilmesine, toplu yemek verilmesi de dahil olmak üzere her türlü yiyecek-içecek servisi/ikramı (paketli su servisi hariç) yapılmasına, hiçbir şekilde izin verilmeyecek.

Kimler 1. dereceden yakın kimler 2. dereceden yakın biliyor musunuz?

5. Gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah törenlerine katılması yasaklanacak.

6. Nikah merasimi şeklinde yapılacak düğün veya nikah törenlerine en az bir kamu görevlisinin (kolluk, zabıta vb.) görevlendirilmesinin sağlanarak denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek.

7. İçerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra nikah merasimi şeklindeki düğün ve nikahlarda, bu genelge ile düzenlenen hususlar dışında daha önce valiliklere gönderilen genelge ile Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tüm kural ve tedbirlere eksiksiz riayet edilmesi sağlanacak.





Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72’nci maddeleri uyarınca gerekli kararlar valiliklerce ivedilikle alınarak en geç 04.09.2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanılacak.

Vali ve kaymakamlıklarca konu hakkında gerekli hassasiyet gösterilerek uygulamanın eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi sağlanacak. Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek.

Aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.





DÜĞÜNLER NE ZAMANA KADAR YASAKLANDI - YASAKLAR NE ZAMAN BİTECEK





şaka gibi di mi? :) koronadan dolayı evlenme yasağı ne zaman kalkar, kaç gün sürer evlenmek ne zaman serbest olacak takı merasimi serbest mi takı töreni yasaklandı mı? şimdi bunları arar olduk. yukarda bahsedildiği şekilde sadece nikah merasimi şeklinde sosyal mesafeli ve kamu görevlisi denetimnde 1 saatlik nikahlar serbest. pasta kesme birbirine ikram etme, arkaya çiçek atma, halay çekme göbek atma limonata kuruyemiş hepsi yasak gel-tak-git olacak. peki ne zamana kadar? ne zaman bitecek? şu an için net bir cevap yok 2. bir duyuruya Düğünlerde halay malay pasta masta yasaklanacak. bu şekil sonradan görmeliklere de gerek kalmayacak 🤣🤦‍♂️ Allah kimseyi böyle bir duruma düşürmesin.















