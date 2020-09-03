Google Adsense Politika ihlali nerede içeren sayfayı bulma

-



Google Adsense Politika ihlali nerede içeren sayfayı bulma

Çok saçma bir başlık biliyorum ama hem Google Adsense Politika ihlali nerede hemde politika ihlali içeren sayfayı bulma şeklinde arayanlara ulaşmak için bu şekil bi yöntem yaptık. Sitemdeki Google Adsense Reklam Politikasını ihlal eden sayfayı bulamıyorum, hangi sayfa veya hangi sayfalarım Google Adsense reklam politikasını ihlal ediyor diyenler gelin size göstereyim nerdeymiş. bende bulamıyordum meğer kolaymış.
adsense+politika+ihlali+nerede
adsense+politika+ihlali+bulma



Yorumlar

Yorum Gönderme

Bu blogdaki popüler yayınlar