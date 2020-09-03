Turkcell salla kazan aptal mıyız biz?

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TURKCELL SALLA KAZAN NASIL YAPILIR 2020 diye.

Google play ve appstore daki dijital operatör uygulaması içinde ama eskisi gibi internet filan verdiği yok





TURKCELL SALLA KAZAN HİLESİ NASIL YAPILIR - SALLA KAZAN HACK

Öyle birşey yok ama salladıktan sonra istediğiniz hediye çıkmazsa seçim yapmadan uygulamayı sonlandırıp verileri temizleyip istediğiniz hediye çıkana kadar sallayabilirsiniz. iphone dan bi kere yapmıştım 2. de farklı hediyeler çıktı ama yine yok lifebox yok bip e özel gb aptal şapşal hediyeler. sallamıyorum artık bıktım aptal yerine konmaktan.









yeter artık Turkcell salla kazan bizi aptal yerine koyma dogru düzgün bi hediye ver.Turkcell Salla kazan ile nasıl PR yapılır. Turkcell in salla kazan hilesi: Enayiler sallasın Turkcell kazansınGünde 1000 SMS 1 aylık fizy uyeligi dergilikte 2gb internet yaani de haftalık 1gb bipte aylık 2gb lifebox ta 5gb sadece kendi servislerinin pazarlamasını yapiyorsun bıktık artik Turkcell tarafından aptal yerine konmaktan. 50 lira fazla olsun bizim olsun diyerek vodafone dan gectik hic aksatmadan faturalarimizi gunu gunune odedik bizim diye bizden diye eşe dosta tavsiye ettik. whatsapp ı biraktik bip e geçtik,gmaili yaani mail ile degistirdik,Google ı biraktik yaani ye geçtik ya bi kerede size iyi niyetle sahip çıkmaya çalışanı aptal yerine koyup hayal kırıklığına uğratmayın yaa kimi sevdiysek dotu kalkti kime sahip ciktiysak o bizi düdükledi. Bu ülkede kalite yönergesi, kaliteyle rekabet hep "sahip çıkılan" belli bir kaliteyi yakalayana kadar olmuştur. kendilerine sahip çıkıldığı farkedildiği an kalite rekabeti biter "yol yolabildiğin kadar" misali kaz yolma yarışı başlar.ondan sonra da vay efendim yerlisi var millisi var neden yabanciya yöneliyorsun abi bizim milletimiz iyiligin kadrini kiymetini bilmez Turkcell e gecmeyi dusunenlere tavsiyeler; bunlarda diğerleri gibi vatan millet sevgisi hak getire herkesin herseyi para olmuş dini milli duygular sömürülüyor reklamlara kanmayın. Salla kazan bedava internetlermiş. naapıyım ben günlük 1000 sms i bayram değil seyran değil. naapıyım ben aylık fizy premium u doğru düzgün birşey yok zaten. ekmeğinden aşından artırıp seni büyüten insanları kandırma. insanların ne istediğini çok iyi biliyorsun bizim milletimiz saftır temizdir ama aptal değildir. uysal atın çiftesi pek olur. son olarak Sorular geliyor;