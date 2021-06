Afrika+Kurbanlık+bağışı+2021+fiyatları

Küçük Otomobil modelleri Sizde benim Gibi Küçük otomobillerden ciplerden kamyonetlerden kısacası Küçük Gerçek Arabalardan hoşlanıyorsanız ve bir tane almayı düşünüyorsanız. gelin keyfinwi çıkara çıkara Küçük otomobiller Dünyasına bi bakış atalım. 2017-11PATLAKHABER: Şimdi size 2017 piyasasındaki en küçük otomobillerden bir demet sunacağım. bunlar içinde benim aradığım sevdiğim ve tercih ettiğim Küçük, yerden yüksek, otomatik vites ve dizel seçeneği olan otomobiller. Mesela Suzuki samurai küçük jip. mesela fotosunu paylaştığım smart four two. bu fourtwo nun bir özelliği daha var tamamen çelik konstrüksiyon (ne demek çelik çerçeve demek) olması. kaza testinde yuvarlıyorlar çarpıyorlar filan ama camlar tuz buz olsa da çelik konstrüksiyon çerçeve ve tavan hiç göçme yapmıyor. ama geçen haberlerde bu smartlardan biri yolda durup dururken yandı biraz gözümden düştü. 2017 nin KÜÇÜK ARABA MODELLERİ ÖZELLİKLER VE FİYATLARI 1- Smart Four two (2 kişilik 2 kapı) Küçük araba denince ilk