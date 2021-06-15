Afrika Kurbanlık bağışı 2021 fiyatları

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Afrika Kurbanlık Bağışı 2021 fiyatları



Laf Kalabalığı yok gel. En ucuzu 595 lira. Yurtdışına kurban bağışlamak isteyenler için işte en uygun ve güvenilir kurban bağış siteleri


en ucuz Kardeşeli 595
Büyükbaş hayvan 1 hisse bedeli . dilerseniz küçükbaş hayvan veya yurtiçi kurban da seçebilirsiniz. yurtiçi fiyatları biraz daha yüksek. ve vekaletle kesilen kurbanlarınız kesilirken video çekiliyor ve size mesaj olarak gönderliyor. bana geldi ben bakamadım. kağıttan isimler okunuyordu. kapattım. sonrasında iddef 2021 yurdışı kurban bağışı bedeli 700 hayder beşir derneği ihh kızılay gibi dernekler 1000 lira civarlarında dur bi daha bakayım da uyduruk haber olmasın.

Afrika+Kurbanlık+bağışı+2021+fiyatları
kardeseli org videolu 595
Kardeseli Resmi bağış sayfası
cansuyu org 800 videolu
vuslat 750 lira
ihh 1200
beşir 1300
kızılay 1050
iddef hisse 700 küçükbaş 800
hayder
Yurt içi hisse bedeli 1250 TL
Yurt dışı hisse bedeli 750 TL
benden bu kadar. olabildiği kadar erkenden kurbanınızı almaya balkın zayıf hayvanlara kalmayın. belki ölürsünüz iyilik yapmada acele edin. zenginin iyiliğe gönlü olana kadar fakir acından ölürmüş.
Allah kabul etsin.



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