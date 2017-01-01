2012 yeni passat cc fiyatları

Volkswagen Passat CC Fiyatları 2012
Volkswagen' in Mercedes' e benzetmeye çalıştığını düşündüğüm Volkswagen CC' nin fiyat listesini aşağıda görebilirsiniz. Fiyatlar, 2012 yılına aittir ve Volkswagen' in kendi sitesinden alınmıştır. İşte fiyat listesi:
Model Donanım Tavsiye Edilen Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı FİYAT LİSTESİ
Yeni Passat 1.4 TSI 122 PS BlueMotion Technology Trendline 60.300,00
Yeni Passat 1.4 TSI 122 PS BlueMotion Technology Tiptr. DSG Trendline 66.500,00
Yeni Passat 1.4 TSI 122 PS BlueMotion Technology Comfortline 65.900,00
Yeni Passat 1.4 TSI 122 PS BlueMotion Technology Tiptr. DSG Comfortline 72.100,00
Yeni Passat 1.4 TSI 122 PS BlueMotion Technology Highline 78.600,00
Yeni Passat 1.4 TSI 122 PS BlueMotion Technology Tiptr. DSG Highline 84.900,00
Yeni Passat 1.6 TDI 105 PS BlueMotion Technology Trendline 68.300,00
Yeni Passat 1.6 TDI 105 PS BlueMotion Technology Comfortline 74.000,00
Yeni Passat 1.6 TDI 105 PS BlueMotion Technology Highline 87.000,00
Yeni Passat 2.0 TDI 140 PS BlueMotion Technology Tiptr. DSG Comfortline 98.300,00
Yeni Passat 2.0 TDI 140 PS BlueMotion Technology Tiptr. DSG Highline 114.000,00
Model Opsiyon Fiyatları (TL)
Yeni Passat 1.4 lt, 1.6 lt Metalik Renk 1.150,00
Yeni Passat 2.0 lt. Metalik Renk 1.400,00
Yeni Passat 1.4 lt, 1.6 lt Elektrikli Açılır Cam Tavan 2.050,00
Yeni Passat 2.0 lt. Elektrikli Açılır Cam Tavan 2.470,00
Yeni Passat 1.4 lt, 1.6 lt RNS 315 navigasyon-radyo-CD-MP3 çalar 3.535,00
Yeni Passat 1.4 lt, 1.6 lt Sürüşe duyarlı Bi-xenon farlar, LED gündüz farları 2.700,00
Yeni Passat 1.4 lt, 1.6 lt Kendi kendine park özelliği "Park Assist" ve ön-arka park mesafe sensörü 860,00
Yeni Passat 1.4 lt, 1.6 lt Premium cep telefon hazırlığı 1.135,00
Yeni Passat 1.4 lt, 1.6 lt Arka koltuğa entegre edilmiş 2 adet çocuk koltuğu 1.120,00
Yeni Passat 1.4 lt, 1.6 lt Orta konsolda 230 V soket 230,00
Yeni Passat 1.4 lt, 1.6 lt "Nappa" deri döşeme 1.750,00
Yeni Passat 1.4 lt, 1.6 lt Kış paketi 2 (ısıtmalı ön ve arka koltuklar + Isıtmalı silecek suyu) 1.215,00
Yeni Passat 1.4 lt, 1.6 lt Arka yan hava yastıkları 795,00
Yeni Passat 1.4 lt, 1.6 lt 12 Yönlü elektrikli ayarlanabilir ön koltuklar (Sürücü tarafı masaj fonksiyonlu) 2.040,00
Yeni Passat 1.4 lt, 1.6 lt DYNAUDIO Confidence ses sistemi, 600 W ses çıkış gücü 2.930,00
Yeni Passat 2.0 lt. RNS 315 navigasyon-radyo-CD-MP3 çalar 4.645,00
Yeni Passat 2.0 lt. Sürüşe duyarlı Bi-xenon farlar, LED gündüz farları 3.550,00
Yeni Passat 2.0 lt. Kendi kendine park özelliği "Park Assist" ve ön-arka park mesafe sensörü 1.130,00
Yeni Passat 2.0 lt. Premium cep telefon hazırlığı 1.490,00
Yeni Passat 2.0 lt. Arka koltuğa entegre edilmiş 2 adet çocuk koltuğu 1.470,00
Yeni Passat 2.0 lt. Orta konsolda 230 V soket 300,00
Yeni Passat 2.0 lt. "Nappa" deri döşeme 2.295,00
Yeni Passat 2.0 lt. Kış paketi 2 (ısıtmalı ön ve arka koltuklar + Isıtmalı silecek suyu) 1.595,00
Yeni Passat 2.0 lt. 12 Yönlü elektrikli ayarlanabilir ön koltuklar (Sürücü tarafı masaj fonksiyonlu) 2.680,00
Yeni Passat 2.0 lt. DYNAUDIO Confidence ses sistemi, 600 W ses çıkış gücü 3.845,00