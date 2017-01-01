2012 yeni passat cc fiyatları

Volkswagen Passat CC Fiyatları 2012

' in Mercedes' e benzetmeye çalıştığını düşündüğüm' ninaşağıda görebilirsiniz.yılına aittir ve' in kendi sitesinden alınmıştır. İşteYeni Passat 1.4 TSI 122 PS BlueMotion Technology Trendline 60.300,00Yeni Passat 1.4 TSI 122 PS BlueMotion Technology Tiptr. DSG Trendline 66.500,00Yeni Passat 1.4 TSI 122 PS BlueMotion Technology Comfortline 65.900,00Yeni Passat 1.4 TSI 122 PS BlueMotion Technology Tiptr. DSG Comfortline 72.100,00Yeni Passat 1.4 TSI 122 PS BlueMotion Technology Highline 78.600,00Yeni Passat 1.4 TSI 122 PS BlueMotion Technology Tiptr. DSG Highline 84.900,00Yeni Passat 1.6 TDI 105 PS BlueMotion Technology Trendline 68.300,00Yeni Passat 1.6 TDI 105 PS BlueMotion Technology Comfortline 74.000,00Yeni Passat 1.6 TDI 105 PS BlueMotion Technology Highline 87.000,00Yeni Passat 2.0 TDI 140 PS BlueMotion Technology Tiptr. DSG Comfortline 98.300,00Yeni Passat 2.0 TDI 140 PS BlueMotion Technology Tiptr. DSG Highline 114.000,00Yeni Passat 1.4 lt, 1.6 lt Metalik Renk 1.150,00Yeni Passat 2.0 lt. Metalik Renk 1.400,00Yeni Passat 1.4 lt, 1.6 lt Elektrikli Açılır Cam Tavan 2.050,00Yeni Passat 2.0 lt. Elektrikli Açılır Cam Tavan 2.470,00Yeni Passat 1.4 lt, 1.6 lt RNS 315 navigasyon-radyo-CD-MP3 çalar 3.535,00Yeni Passat 1.4 lt, 1.6 lt Sürüşe duyarlı Bi-xenon farlar, LED gündüz farları 2.700,00Yeni Passat 1.4 lt, 1.6 lt Kendi kendine park özelliği "Park Assist" ve ön-arka park mesafe sensörü 860,00Yeni Passat 1.4 lt, 1.6 lt Premium cep telefon hazırlığı 1.135,00Yeni Passat 1.4 lt, 1.6 lt Arka koltuğa entegre edilmiş 2 adet çocuk koltuğu 1.120,00Yeni Passat 1.4 lt, 1.6 lt Orta konsolda 230 V soket 230,00Yeni Passat 1.4 lt, 1.6 lt "Nappa" deri döşeme 1.750,00Yeni Passat 1.4 lt, 1.6 lt Kış paketi 2 (ısıtmalı ön ve arka koltuklar + Isıtmalı silecek suyu) 1.215,00Yeni Passat 1.4 lt, 1.6 lt Arka yan hava yastıkları 795,00Yeni Passat 1.4 lt, 1.6 lt 12 Yönlü elektrikli ayarlanabilir ön koltuklar (Sürücü tarafı masaj fonksiyonlu) 2.040,00Yeni Passat 1.4 lt, 1.6 lt DYNAUDIO Confidence ses sistemi, 600 W ses çıkış gücü 2.930,00Yeni Passat 2.0 lt. RNS 315 navigasyon-radyo-CD-MP3 çalar 4.645,00Yeni Passat 2.0 lt. Sürüşe duyarlı Bi-xenon farlar, LED gündüz farları 3.550,00Yeni Passat 2.0 lt. Kendi kendine park özelliği "Park Assist" ve ön-arka park mesafe sensörü 1.130,00Yeni Passat 2.0 lt. Premium cep telefon hazırlığı 1.490,00Yeni Passat 2.0 lt. Arka koltuğa entegre edilmiş 2 adet çocuk koltuğu 1.470,00Yeni Passat 2.0 lt. Orta konsolda 230 V soket 300,00Yeni Passat 2.0 lt. "Nappa" deri döşeme 2.295,00Yeni Passat 2.0 lt. Kış paketi 2 (ısıtmalı ön ve arka koltuklar + Isıtmalı silecek suyu) 1.595,00Yeni Passat 2.0 lt. 12 Yönlü elektrikli ayarlanabilir ön koltuklar (Sürücü tarafı masaj fonksiyonlu) 2.680,00Yeni Passat 2.0 lt. DYNAUDIO Confidence ses sistemi, 600 W ses çıkış gücü 3.845,00