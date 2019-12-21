aa A101'e Araba Gelmiş!
Yoh artık yaa! Hadi Bime gelen Volta elektrikli bisikleti anladık, havuzu anladık, dambılı, klimayı buz dolabını anladık ta Araba nedir kardeşim yaa. bunlar yakında Boeing 747 uçak, Gemi, tren filan da satarlar. şahane cuma muhteşem cumartesi boktan pazar derken Alışveriş işinin iyice suyunu çıkardık.
A101 Aldın Aldın 3 Tekerlekli Araba aldın. Almadın yolda kaldın.
Kral Grande Marka modeline sahip şu fotodaki a101 aldın aldın 26 aralık 2019 kataloğunda görmüş olduğunuz araç aslında etrafı kapatılmış 3 tekerlekli bir elektrikli motorsiklet. fiyatı da kendi sitesinde satışı yok. hepsiburada
n11 de filan 19.900 gibi fiyatlar. En ucuz A101 vermiş stoklarda da kalmamış zaten.Aldın Aldın Alamadın istanbul kart a ve
MetroGoldvin mayer e devam.
Yakında şöyle Aldın Aldın Katalogları da görürseniz şaşmayın;
A101 Aldın aldın'a Boeing Jumbo uçak geliyor!
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