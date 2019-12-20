Bime Gelen Wifi cihazi alinir mı? tp-link Mercusys 300mbps

20 Aralık 2020 cuma bugün Bim markete 149 liraya gelen wifi kablosuz sinyal güçlendirici 2 adet alet acaba bizim iki katlı daire için uygun mu? Alınır mı iş görür mü diye şöyle bir baktım sonucu benim gibi olanlar için paylaşıyorum

Cihazın Arkasında Ethernet Kablosu girişi var.cihaz wi-fi Adı ve wi-fi şifresiyle çalışıyor fakat videosunda cihazın arkasında Ethernet kablo girişi olduğu net görülüyor. Alt katta kablosuz bağlantı kopup geliyor bu evin genelindeki cihazlarda sıkıntı yapıyor (Bağlan-kop-bağlan-kop) Alt katta çekilmiş bir ethernet kablo yok. onun için bu cihazlardan alıp alt kata koymayı wifi şifresini girip sinyali güçlendirmeyi düşündüm fakat ürünün tanıtımında ethernet kablo ve adaptörle bağlandığını gördüm. acaba kablosuz olarak ta bağlanabiliyor mu bilmiyorum ama riske girmeye değmez kesin emin olmak lazım. sizin de durumunuz benim gibiyse haberiniz olsun sonra biryerlerden 5 metre kablo ona 5 metre kablo ona çekmek zorunda kalmayın.Fotoda gördüğünüz üzre tam adı marka modeli tp-link mercusys Halo S3 300Mbps Tüm evi Kaplayan Wifi Mesh sistemiymiş.Alan olursa Performansını ve kablosuz kullanımı var mı - yok mu bilgisini yorum olarak biran evvel paylaşırsa memnun olurum. eğer uygunsa bitmeden tükenmeden almak lazım.