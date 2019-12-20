Google neden Türkiye'yle Mahkemelik oldu

Yandex'in Rekabet Kuruluna şikayeti neydi?, Google mi Türkiye mi kim haklı? Google ne istiyor, Türkiye Google dan ne istiyor. işte son birkaç aydır Türkiye Google arasında yaşanan Gerginliğin ve olayların nedeni en basit ve anlaşılır biçimde buyurun sayfaya

Google ile Türkiye Arasındaki anlaşmazlık

Google da diyor ki

"vermiyorum kardeşim!

kan benim damar benim"

(aGe I-XII, 2:168 Şaban Döğen)

Hani siz yeni bir Android Telefon alıyorsunuz Samsung,xaomi meizu filan. onun ana ekranında "siz eklemeden kendi kendine oraya gelmiş olan" Google arama çubuğu var ya. çoğumuz kaldırmayı da bilmiyor. işte Google'ın Rus rakibi Yandex arama motoru Türkiye de satılan Android Telefonlardaki bu durumu farkediyor ve Türkiye deki Rekabet kurumunaBunun adil rekabete aykırı olduğu gerekçesiyle Taa 2019 başlarında şikayette bulunuyor. Rekabet kurumu inceliyor, Google sözlü savunmada bulunuyor filan falan mahkeme taa bu günlere kadar uzuyor.Rekabet kurulu diyor ki "sen Avrupa da bu durumları düzeltmişsin oradaki telefonlara önceden Google uygulamaları yüklü ve varsayılan uygulama olarak satmıyorsun biz de de yap.Madem öyle Android zaten benim sahip olduğum bir işletim sistemi bende bundan sonra Türkiye'de satılacak telefonlara Android vermem.Android Benim Google Benim Youtube Benim Gmail benim Google Navigasyon Google haritalar benim, hiçbirini Türkiye'ye sunmam. Google play benim indirdiğiniz e-devlet uygulaması banka uygulaması trafik uygulaması marketimden indirdiğiniz herşey benim. vermiyorum kardeşim kan benim damar benim.Haberin fotoğrafına dikkat ettiniz mi? onu ben hazırladım. Şunu anlatıyor;eğer ki Yandex şikayetinde haklı çıkarsa bu durumda Sütaş Yoğurt, Cocacola, ülker biskrem ve çubuk kraker Bim e Haksız rekabet şikayetinde bulunabilir. neden mi? BİM marketlere süsse bisküviler, Dost Yoğurtlar, Le Cola lar "önyüklü" bir şekilde geliyor. Bu büyük Haksızlık, ve Google yandex anlaşmazlığından varılan sonuca örnekle Rekabet yasasına aykırı.-iyi de Onlar Bim'in kendi Ürünleri-*Android kimin ürünü kardeşim?Eğri oturalım ama doğru konuşalım, Google ın önlenemeyen Tekel'i ne kadar bizi rahatsız etse de , ne kadar Avrupa Birliğinin şikayetlerini dikkate alıp oradaki Telefonlara temiz android yüklü gelse de Kan onun damar onun.ÇARE NE?arama motoru Bir ülkenin Ne aradığını, ne izlediğini, ne yediğini, ne içtiğini herşeyini biliyor.dahası GooglePlay dan yüklenen banka devlet ve birçok uygulama ile herşeyinin işleyişine hakim,pekçok işyeri Mail olarak Gmail kullanıyor, binlerce Türk Youtuber Google ın sahibi olduğu Youtube video yükleyerekpara kazanıyor, benim gibi binlerce Blogger Google ın sunduğu bedava servislerden faydalanarak Bloglar yazıp Reklam Geliri elde ediyorlar.Arama motoruna ve cebinizdeki telefonun işletim sistemine sahip olan sadece sizin değil "Ülkenizin" Mahrem bilgilerine sahip oluyor. Çare Milli bir mobil işletim sistem, Milli bir Arama Motoru, Milli biruygulama Marketi. Bunu da bugün yapabilecek kapasitede tek bir Firma var;Turkcell. ve Vatandaşın desteğiTurkcell zaten Milli Arama Motorunu yaptı : yaani.comne kaldı milli işletim sistemi, milli uygulama marketi,Turkcell milli Duygularla kesenin ağzını açsın da markete uygulama yükleyenlere gelirinden pay dağıtsın.HOŞ;Markette yapsan, işletim sistemi de yapsan Youtube uygulaması için ve daha pek çok uygulama ve servislere erişim için Google'la anlaşma yapman lazım. Bunları hatırladıkça Muhyiddin Arabi, El Fütühatül Mekkiye kitabıyla Günümüze ulaşanHadisi Şerifi aklıma geliyor.