Quora Hesabını silme kapatma veya bildirimleri kaldırma

--- Where's Turkish Language Quora ?! ---

QUORA HESABI SİLME - DELETE QUORA ACCOUNT

Artık Her ne zıkkım şekillerde aranıyorsa! nerden üye oldum nerden bildirimleri açtım açmaz olaydım. Her Allah'ın günü e-posta geliyor. zıkkımın dibi dili bile var Türkçe dil seçeneği yok. desteklediği dil seçeneklerinde harfleri bi görseniz kar tanesi gibi baloncuk gibi eciş bücüş harfler. E O zaman Quora Saçların Lüle lüle haydi sana güle güle.zahmet edip uğraştım. gmail, hotmail, veya outlook her türlü posta kutusundan gelen quora bildirim e postalarından kurtulmak için gelin buyurun;'Ben memnunum ingilizcem de yetiyor hesabı silmeyeyim ama bildirim postası gelmesin'diyorsanız. yalan konuşuyorsunuz :)madem ingilizceniz iyi, bildirim postalarının altında kocamanyazısı var ona tıklayıp sırayla açılan bütün sayfalara "never" deyip, geçmeyi de biliyor olmanız lazım.Birde tarayıcı bildirimi belası çıktı başımıza sağdan kapıyon soldan çıkıyor soldan kapıyon alttan çıkıyor, kapıdan kovuyon bacadan giriyor. Bi cahillik edip Quora tarayıcı bildirimine de izin verdiyseniz onu da şu fotosunu gördüğünüz sayfadaki bütün yeşil tıkları kaldırarak yapıyorsunuz(ben kaldırdığım için kutucuklar boş tık mık yok).Onu da Account kısmında Twitter mı Google hesabı mı Facebook mu neyle bağladıysanız artık onu yanında bulunan (disconnected) linkiyle bağlantınızı koparıyorsunuz.benim Google hesabımla bağlanmış. oradan disconnected yaptım. ama yukarda Email olarak hâlâ Google hesabımın e-maili görünüyor. daha da bildirim gelirse gidip bomba koyucam merkezlerine havaya uçacak kurtulacağım.Privacy sayfasının en altına inin. işte orada küçücük bir delete account ve deactivate account linklerini göreceksiniz.NOT:deyince parola soruyorsa ve sizde daha önce Google hesabıyla veya Facebook Twitter hesabıyla bağlanmış yani parola oluşturmamışsanız, pencerenin hemen üzerinde yazan 'create new password' linkine tıklayarak kayıtlı mail adresinize gelen password reset linkine tıklayıp yeni parola oluşturun ve o oluşturduğunuz parolayı da hesabı silmek için kullanın :)kayıtlı mail adresinin posta kutusuna ulaşamıyorsanız ölün.