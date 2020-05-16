Aile evi terörü diyen embesillere*

"aile evi diye birşey var kapın hiç çalınmadan ansızın açılıyor."

Öyle babayı öp te başına koy sen terbiyesiz.Aile terörüymüş.

vah vah vah haspama bak

seni kahveye çağıranda kabahat otur bokunun başında saatlerce layık olduğun yer orası

uyuycaksın tabi o senin baban kazık kadar adam olmuşsun beğenmiyorsan sktgt kendine bi ev tut

uygulamalı anlatacakmış. bu ne terbiyesizlik yaa

gece sabaha kadar oturursan sinirli olursun uyandırana da kızarsın tabi. babasına da bişey diyemiyormuş ulan tam sopalıksınız terbiyesizler.

hay senin levelini oğlum sana ne yapsalar boş ilk de başlasa son da başlasa sen olmamışsın.

herşeyin yapılsın ama sana karışılmasın sende rahatsız edilme di mi. bu insanlar sizin aileniz oturmanıza da karışır kalkmanıza da

ya arkadaşlar şu twitter da instagramdafilan afedersiniz dün bok bugün kok bebeler sözde aile evi diyerek çıktıkları deliğieleştiriyorlar. artık burama geldi afedersiniz bende şimdi onlara yargı dağıtıcamulan kazık kadar insan olmasına rağmen bi baltaya sap, bi sapa balta olamamış necasetten taharetini doğru düzgün yapamamış bebelerüç beş sene yurtta kaldınız diye heryeri yurt mu sandınız. yok kapıyı kapatayım, yok lavaboyu temiz bırakın, yok yemeği bulaşığı sıralıyapalım sizin çıktığınız ev lan orası. o insanlar sizin yurt akranınız değil insanlıktan uzak embesiller onlar sizin abiniz, kardeşiniz, ablanız, babanızanneniz. o insanlara kapınızı kapatıp ne kadar terbiyesizlik yaptığınızın farkında mısınız? bi de utanmada güya çıktığı deliği karalayarak güya ne kadar medeni insan olduğunu ortalık yerde cümle aleme ilan ediyor;haspama bak gelmiş 24-25 yaşına üniyi bitirmiş çekilmiş odasına ne yemeğe çıkıyor, ne ailesi ile muhabbet ediyor ne annesine kardeşine yardım ediyor çekilmiş odasına kapatmış kapısını almış eline telefonu kaba etini gere gereaması ne haspam rahatsız ediliyor. haspama gelecekle ilgili planları soruluyor. annesi kapıyı çalmadan odasına giriyor. hatta odasında yatarken şunu getir bunu götür şurayı süpür salatayı hazırla filan haspama iş buyuruluyor. nereye gidiyorsun ne yiyorsun diye soru soruluyor, kahven soğuyor çabuk ol deniyor ne saygısızlık ama..!öğrenci evinde yurtta öyle miydi kimse kimseye karışmaz "ölmedikçe" kimse kimsenin kapısın çalmaz herkes kendi pisliğinde özgürce boğulurdu. hayat keşke öğrenci evi gibi olsa.Ulan embesil orası senin evin artık öğrenci evini unut. o insanlar senin ailen ve öyle iş paylaşımı oda paylaşımı diye birşey yok aile demek birlik demektir.kardeşinin ödevine baktın mı? annene mutfakta yardım ettin mi? baban geldi kapıyı açıp güleryüzle bi hoş geldin dedin mi? yoksa öğrenci evinden kalma bir alışkanlıkla kimseyle muhatap olmadan kimseyle birlikte yemek yemeden çay içmeden odaya servis yapıp-yaptırıp kapıyı da arkandan kapattın mı?sen o insanlara aittin o insanlar seni okula gönderdi. senden bunu beklemiyorlardı. böyle insanlıktan uzak bir yaratığa dönüşeceğini bilselerdine okula gönderirlerdi ne de siz uzaklardayken bağırlarına taş basarlardı.terbiyesizsiniz, ahlaksızsınız, tembelsiniz belki kapıyı çalmayı öğrendiniz ama asıl insanlıktan uzak olanlar sizlersiniz.haa onlar sizi dar zamanınızda arayıp sormadı mı ne sıkıntılar çektiniz kimsenin haberi olmadı mı?afedersiniz ama o sizin kendi salaklığınız onlar sizi bir insanın iyi kötü yaşayabileceği bir ortamı ayarlayıp sizi kendi ayaklarınız üstünde durmayı öğrenmeniz için bıraktı. sürekli arasalardı sürekli peşinizde olsalardı hatta gelip evinizi toplayıp haftalık yemeğinizi yapsalardı yine beğenmezdiniz kiöyle hayvanlarda tanıyorum. sizin istediğiniz her ihtiyacım görülsün ama kimse arayıp alo ne yapıyorsun dersler nasıl gidiyor demesin. onlara ne sizin dersinizden sizin geleceğinizden değil mi?ne de olsa yağmur damlası gibi gökten tek başınıza düştünüz akıntıya kapılıp bu günlere geldiniz di mi?embesiller sizi.