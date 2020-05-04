Besin takviyeleri uçmuş yumsure ye devam

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Ensure vitasure puresure zartsure zurtsure kilo aldırıcı besin takviyeleri (yetersiz beslenenler için protein karbonhidrat vitamin gibi günlük besin ihtiyaçlarını karşılayan tıbbi besin takviyeleri, dolar yüzünden uçmuşlar. Peki en ekonomik, en iyi tıbbi besin takviyesi ne desem? Tabii ki yumsure
Besin takviyeleri uçmuş yumsure ye devam
Besin takviyeleri uçmuş yumsure ye devam


Besin takviyeleri uçmuş yumsure ye devam

Yani yumurta. 
Yumurta nın metabolizma da en kolay sentezlenen yani zahmetsizce ve en az atıkla proteine dönen, kasa dönen , kiloya dönen gıda maddesi olduğunu biliyor muydunuz?

Kurban olduğum yüce yaradan civciv olacak yumurtanın sarısı için ,
[Onu kolayca besleyip büyütsün diye] etrafını 19-20 günlük protein karbonhidrat ve sıvı ihtiyacı ile kaplıyor.  Bu nedenledir ki vücutta kas doku yapmaya etlenmeye butlanmaya en uygun oranda en saf besinler yumurta da bulunur.  ve fiyatı da ekonomiktir. 

YUMURTAYI NASIL YİYELİM?
Tavada mı yapalım haşlayalım mı?
Ben doktoruma sordum yiyebiliyorsan haşlama en efdali dedi. Günde 2 den fazla yersen diğerlerinin sarılarını yeme istersen dedi haşlama yiyemiyorsan omlet yap, poaçada açmada pide de kullan, pastaneden beze al
(Onlar da yumurta beyazından yapılıyor)
O şekil ye bu şekil ye şu şekil ye dedi. 
Herkesin yemesine kimse karışamaz
Yumurta kurban olduğum tavuktan mıdır? 
Velakin öyle değil tavuk yumurtadan
Neyse karıştı yine birşeyler. 


Velhasıl kelam doktoru dinleyip yumurta yediğim zamanlar birazda yürüyüş mürüyüş güçsüz bel kaslarım güçleniyordu. Ağrılar geçiyordu ama işte mübarek nimette sürekli yediğin zaman gına getirtiyor. Onun için yumurtaya yumsure diyorum. 
Ensure donsure almıycam yumsure ile yine bir 
EggAge başlatacağım. 

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