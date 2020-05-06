Paycell Appstore da harcamak için 5 tl veriyormuş

Günde 5 Porsiyon sebze meyveyi kim kaybetmiş de biz bulalım?

Sebze yemeğini sevmem. Çocukken annemiz bize sebze yedirmek için 2-3 tava patates kızartırdı,

-Ne kadar pırasa o kadar patates kızarması- derdi.

o zamanki çocuk aklımızla bunu zalimce ve çok sinsice bulsakta kızarmış patatesin o güzel kokusu



