Paycell Appstore da harcamak için 5 tl veriyormuş
Önce sen bi appstore da Turkcell mobil ödemeyi ayarlıyorsun sonra da Turkcell mobil ödeme ile en az 10 liralık bi app alıyorsun
(Appstore da 10 liraya sticker bile bulamazsın)
Sana 5 liraya mı geliyor sanıyorsun yanılıyorsun.
Bi dahaki alışverişinde 5 tl indirim kazanıyorsunuz. Yani yoktan yere 15 lira harcıyorsun ve artık “tek tıkla al” hazır hale geliyorsun. Hadi şimdi biraz uygulama oyun filan bak bakalım. Sana bir oyun tavsiye edeyim “sazan hunter cell” sadece 29,90₺ appstore da Turkcell mobil ödeme ile alırsan
24.90₺ vuuhuu bingoo!
Yorumlar