Pireye kızıp yorgan yakmak en mantıklı hareket

Atalarımız kusura bakmasınlar ama bir pire için yorgan yakmak, yada pireye kızıp yorganı yakmak en Kral hareket. Neden mi?Okuyunca bana hak vereceksiniz buyurun;Düşünün bi kere yorganda saklanan bir pire var ve bulamıyorsunuz. Her gece her gece sizi uyutmuyor. Yorganı didik didik arıyorsunuz ama bulamıyorsunuz. Ne yapacaksınız?En iyi çözüm yorganı sıfırdan yüklemek.Yahu windows 8.1 masaüstü pc de youtube için bir video kaydı yapayım dedim. Aman ya Rabbi ne sorunlarım varmış da haberim yokmuş.Bence “bas formatı” diyen bilgisayarcı dandik bilgisayarcıydıöyle ya sorunun ne olduğunu nereden kaynaklandığını bilse çözümü de bilirdi.Taa ki bugüne kadar. Kusura bakmayın ama sorununNe olduğunu bilse bile çözümün gerçektenOlup olamayacağınıbilirdi.Ulan bir pc ye bir mikrofon takıp sesli bir şekildeKayıt yapmak bu kadar mı zor olur?*sorunum YOK uzman tamirciPc mikrofonu görüyor ses kaydına giriyorumKaydediyor ama mikrofon ekolayzerinde oynama yok.Ses kaydedildi diyor.Bakıyorum ses mes yok.Aygıt yöneticisine giriyorum mikrofona bakıyorum(Lan acaba benim kulaklar mı sağır oldu?)Bırakta aygıtın düzgün çalışıp çalışmadığına biz karar verelim.Ses kaydetmiyor neden kaydetmediğini de söylemiyor.Ön jak, arka jak herşeyi deniyorum mikrofonluKulaklıkla ses kaydı yapamıyorumAnakarttaki ses işleyicisi Realtek hd audio nunSürücüleri sil baştan yükledim yok.Realtek audio manager arayüzüne girip ses aygıtlarında sorunmu var bakıcam realtek i “ara”İle arıyorum buluyor. Tıklıyorum yok açmıyorZaten sonradan farkettim o arayüzde yaptığın şeyleri o ses aygıtının ozelliklerinde de yapabiliyorsun. Her neyse bakın sorun neymişVe bakın çözüm neymiş. Az daha basacaktımFormatı. Pireye kızıp yorganı yakacaktımDedim acaba benim mikrofonlu kulaklık mi bozuldu. Tekrar telefona taktım, netbook a taktımKulaklık da mikrofon da sorunsuz çalışıyor.Dedim 'lan acaba benim kulaklık mı dandik'Bimden 29.90 a hp ear 150 diye bişey aldık buGüne kadar da sorunsuz kullanıyorduk ama hiçMasaüstü pc de ses kaydı denemedik.Benim bi yeğen var kaliteli bi mikrofonlu oyun kulaklığı aldı kendine. cs go oynarkenAradaDiye bağırıyor mikrofonadedim bi de onu deneyeyim. aldım taktım o da çalışmıyor.bu sefer bu kulaklıkları onun pc de denedim onda da mikrofon çalışmıyor.meğer kameranın mikrofonunu kullanıyormuş. Doğru ya video kaydı yapacaksan mikrofonlu bir kamera lazım.yeğenin kaliteli corsair oyun kulaklığı da 3.5mm tek jak fakat yanında 3.5mm tek jakı takıp, kulaklık ve mikrofon girişi şeklinde ayıran ikili giriş jakı yapan bi ayırıcı kablo vermişler.o kabloyu aldım benim dandik kulaklığı taktım pembe ucu kasanın arkasındaki mikrofon girişine, yeşil ucu da kasanın arkasındaki hoparlör girişine taktım.Realtek Hd audio manageri de kaldırıp. Gezginlerdeki Realtek HD audio manageri indirdim.Audio manager arayüzü geldi. ayarlarına girip "bir jak takıldığı zaman uyarı penceresi aç" ayarını aktif ettim ki bakalım takılanı ne olarak görüyor.pembe ucu taktığımda glunk! pencere açıldı mikrofon takıldı dedi.yeşil ucu taktığımda glunk! pencere açıldı Kulaklık takıldı dedi.ve ses kaydını açıp denedim.sizce kaydetti mi?evet kaydetti :))çok şükür.Bakın bunu kimse yazmamış. Youtube da Google dadiye onlarca video var ama çoğu driverları yeniden yükletmeve gizlilik ayarlarından mikrofon aktif etme. Realtek Hd audio ayarından hoparlörü 5+1 olarak ayarlama filan. böyle bir sorundan kimse bahsetmemiş.Kulaklıklı mikrofonlardaki 3.5mm jakların masaüstü pclerdeki, anakartlardaki yeşil ve pembe jaklara olmaması. laptoplarda ve telefonlarda kulaklık ve mikrofon olarak tek giriş var ve o girişte çalışıyor fakat dediğim gibi masaüstü bilgisayarlarda ya kulaklık oluyor ya mikrofon.pembeye takarsan mikrofon oluyor ses vermiyor. yeşile takarsan kulaklık oluyor ses kaydetmiyor.Ayırıcı ile ikiye bölüp iki bölüme de takarsan ikisi de çalışıyor.Sonuç:isterseniz yine en temizi usb girişli oyun kulaklıkları yada çift girişli (pembe yeşil - mikrofon kulaklık) kulaklıklar.aldığınız mikrofonlu kulaklığı telefon tablet ve pc de de kullanmak isterseniz o zaman şu yukardaki gibi bialın. yada yanında da olsun.yine de pireye kızıp yorganı yakmayın. yorganı yakar gibi yanında bi ateş yakın dumanından kaçar o :))