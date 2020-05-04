Pireye kızıp yorgan yakmak en mantıklı hareket
Atalarımız kusura bakmasınlar ama bir pire için yorgan yakmak, yada pireye kızıp yorganı yakmak en Kral hareket. Neden mi?
Okuyunca bana hak vereceksiniz buyurun;
Pireye kızıp yorgan yakmak en mantıklı hareket
Düşünün bi kere yorganda saklanan bir pire var ve bulamıyorsunuz. Her gece her gece sizi uyutmuyor. Yorganı didik didik arıyorsunuz ama bulamıyorsunuz. Ne yapacaksınız?
En iyi çözüm yorganı sıfırdan yüklemek.
Yahu windows 8.1 masaüstü pc de youtube için bir video kaydı yapayım dedim. Aman ya Rabbi ne sorunlarım varmış da haberim yokmuş.
Bence “bas formatı” diyen bilgisayarcı dandik bilgisayarcıydı “pireye kızıp yorganı yakan bilgisayarcıydı” öyle ya sorunun ne olduğunu nereden kaynaklandığını bilse çözümü de bilirdi.
Taa ki bugüne kadar. Kusura bakmayın ama sorunun
Ne olduğunu bilse bile çözümün gerçekten “çözüm”
Olup olamayacağını NAHH! bilirdi.
Ulan bir pc ye bir mikrofon takıp sesli bir şekilde
Kayıt yapmak bu kadar mı zor olur?
-sorununuz ne efendim ben uzman pc tamircisiyim?
*sorunum YOK uzman tamirci
Pc mikrofonu görüyor ses kaydına giriyorum
Kaydediyor ama mikrofon ekolayzerinde oynama yok.
Ses kaydedildi diyor.
Bakıyorum ses mes yok.
Aygıt yöneticisine giriyorum mikrofona bakıyorum
“Bu aygıt düzgün çalışıyor”
(Lan acaba benim kulaklar mı sağır oldu?)
Bırakta aygıtın düzgün çalışıp çalışmadığına biz karar verelim.
“Bu aygıt düzgün çalışmıyor, bu aygıt BOK gibi çalışıyor!”
Ses kaydetmiyor neden kaydetmediğini de söylemiyor.
“Bu aygıt psikopatlık yapıyor”
Ön jak, arka jak herşeyi deniyorum mikrofonlu
Kulaklıkla ses kaydı yapamıyorum
Anakarttaki ses işleyicisi Realtek hd audio nun
Sürücüleri sil baştan yükledim yok.
Realtek audio manager arayüzüne girip ses aygıtlarında sorunmu var bakıcam realtek i “ara”
İle arıyorum buluyor. Tıklıyorum yok açmıyor
Zaten sonradan farkettim o arayüzde yaptığın şeyleri o ses aygıtının ozelliklerinde de yapabiliyorsun. Her neyse bakın sorun neymiş
Ve bakın çözüm neymiş. Az daha basacaktım
Formatı. Pireye kızıp yorganı yakacaktım
Dedim acaba benim mikrofonlu kulaklık mi bozuldu. Tekrar telefona taktım, netbook a taktım
Kulaklık da mikrofon da sorunsuz çalışıyor.
Dedim 'lan acaba benim kulaklık mı dandik'
Bimden 29.90 a hp ear 150 diye bişey aldık bu
Güne kadar da sorunsuz kullanıyorduk ama hiç
Masaüstü pc de ses kaydı denemedik.
Benim bi yeğen var kaliteli bi mikrofonlu oyun kulaklığı aldı kendine. cs go oynarken
Arada
“Bi bi bi!
Go to bii, help come to bii!”
“Allah belanızı versin!”
Diye bağırıyor mikrofona
dedim bi de onu deneyeyim. aldım taktım o da çalışmıyor.
bu sefer bu kulaklıkları onun pc de denedim onda da mikrofon çalışmıyor.
meğer kameranın mikrofonunu kullanıyormuş. Doğru ya video kaydı yapacaksan mikrofonlu bir kamera lazım.
yeğenin kaliteli corsair oyun kulaklığı da 3.5mm tek jak fakat yanında 3.5mm tek jakı takıp, kulaklık ve mikrofon girişi şeklinde ayıran ikili giriş jakı yapan bi ayırıcı kablo vermişler.
o kabloyu aldım benim dandik kulaklığı taktım pembe ucu kasanın arkasındaki mikrofon girişine, yeşil ucu da kasanın arkasındaki hoparlör girişine taktım.
Realtek Hd audio manageri de kaldırıp. Gezginlerdeki Realtek HD audio manageri indirdim.
Audio manager arayüzü geldi. ayarlarına girip "bir jak takıldığı zaman uyarı penceresi aç" ayarını aktif ettim ki bakalım takılanı ne olarak görüyor.
pembe ucu taktığımda glunk! pencere açıldı mikrofon takıldı dedi.
yeşil ucu taktığımda glunk! pencere açıldı Kulaklık takıldı dedi.
ve ses kaydını açıp denedim.
sizce kaydetti mi?
evet kaydetti :))
çok şükür.
SONUÇ SORUN VE ÇÖZÜM
Bakın bunu kimse yazmamış. Youtube da Google da windows mikrofon sorunu ses sorunu ses kayıt sorunu çözümü diye onlarca video var ama çoğu driverları yeniden yükletme
ve gizlilik ayarlarından mikrofon aktif etme. Realtek Hd audio ayarından hoparlörü 5+1 olarak ayarlama filan. böyle bir sorundan kimse bahsetmemiş.
Sorun:Kulaklıklı mikrofonlardaki 3.5mm jakların masaüstü pclerdeki, anakartlardaki yeşil ve pembe jaklara olmaması. laptoplarda ve telefonlarda kulaklık ve mikrofon olarak tek giriş var ve o girişte çalışıyor fakat dediğim gibi masaüstü bilgisayarlarda ya kulaklık oluyor ya mikrofon.
pembeye takarsan mikrofon oluyor ses vermiyor. yeşile takarsan kulaklık oluyor ses kaydetmiyor.
Çözüm: Ayırıcı ile ikiye bölüp iki bölüme de takarsan ikisi de çalışıyor.
Sonuç: oyun kulaklığı yada youtuberler için mikrofonlu kulaklık tavsiye isterseniz yine en temizi usb girişli oyun kulaklıkları yada çift girişli (pembe yeşil - mikrofon kulaklık) kulaklıklar.
aldığınız mikrofonlu kulaklığı telefon tablet ve pc de de kullanmak isterseniz o zaman şu yukardaki gibi bi Kulaklık mikrofon ayırıcı alın. yada yanında da olsun.
yine de pireye kızıp yorganı yakmayın. yorganı yakar gibi yanında bi ateş yakın dumanından kaçar o :))
Yorumlar
Go to bii, help come to bii!”
“Allah belanızı versin!”
Diyen yigen benim. Bir düzeltme yapayım o ayırıcı aparat corsair in içinden çıkmadı. Evde bi yerdeymis ben de senin zannediyordum.