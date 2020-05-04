Pireye kızıp yorgan yakmak en mantıklı hareket

Kalk Gidelim Dudunun elbiseleri

TRT1 de Cumartesi akşamları yayınlanan ve 2 buçuk saat süren ve arada hiç reklam vermeyen bi yerden sonra kafa ütüleyen Kalk Gidelim dizisinin oyuncularından Şakir'in nişanlısı Dudu giydiği rengarenk ve bibirinden çeşitli elbiselerle diziyi izleyen kızların genç bayanların ilgisini çekiyor.





Kalk gidelim Dudunun Giydiği elbiseleri sizler için dizinin 39. bölümünden 24. bölümüne kadar tek tek tesbit edip fotoğraflarını aldık. (işsizlik böyle birşey)







Kalk gidelim dizisi 24. bölümünden önce Dudu genelde hırka kazak giyiniyor herhalde o zaman hava soğuktu.







24. bölümden sonra Dudu renk renk çeşit çeşit ince yazlık elbiseler giymeye başlıyor. Tabii bu da izleyicinin dikkatinden kaçmıyor.







Dudunun giydiği elbiseleri beğenenler, Dudunun elbiselerinin markası ne, sponsoru kim, nereden giyiniyor merak ediyorlar.





tabii diğer bölümlerde görmedikleri bütün elbise modellerini de görmek istiyorlar.



bizde patlakhaber olarak Kalk gidelim Dudunun elbiselerinin markasın…