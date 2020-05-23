HES Kodu nasil alinir hayat eve sigar kodu alma sms

HES kodunuzu; 5. Güvenli Mi? Ürettiğiniz HES kodlarının tüm yönetimi sizdedir. HES kodlarınızı istediğiniz süre kadar paylaşabilir ya da silebilirsiniz. HES Kodları size özel üretilmiş tekil kodlardır. HES kodunun kontrolü ve yönetimi tamamen sizin elinizdedir. TC Kimlik Numarası gibi değişmeyen bir numara yerine kimse tarafından bilinmeyen, her paylaşımınıza özel farklı kodlar oluşturabilir ve silebilirsiniz. HES kodlarınıza süre sınırları koyabilir böylece unutsanız bile paylaşımları kontrol altına alabilirsiniz. Ayrıca HES Kodu sayesinde kimlik numarası gibi kişisel bir veriyi başkasıyla paylaşmak zorunda kalmayacaksınız. Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması ( IOS ve Android) ile, 2023 Kısa Numarasına göndereceğiniz SMS ile; HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023’e SMS atılarak alabilirsiniz.