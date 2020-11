zunehmender radikaler Islam in Deutschland - Es gibt keinen

zunehmender radikaler Islam in Deutschland

Wir haben tatsächlich den Koran herabgesandt. und wir sind seine Beschützer (Vers 9 des Kapitels von hijr)

"Geh zum Pharao und sprich leise mit ihm" (ta-ha surah 20 verse)









In Deutschland nehmen radikale islamische Diskurse zu.Ich benutze allgemeine Wörter und reguläre Sätze für eine korrekte Übersetzung. Es gibt keinen radikalen Islam. Der Islam ist eine Art göttlicher Religion. Hz nach dem Christentum. Es ist das Regelwerk, das an den Propheten Muhammad gesandt wurde. hz im islam. Jesus ist auch ein Prophet. Die unverfälschte Bibel ist auch ein heiliges Buch. Im Laufe der Zeit kam jedoch die Religion des Korans und des Islam, weil die Bibel verzerrt war. Allahu hat im Koran erklärt, dass er den Islam und den Koran bis zum Tag des Jüngsten Gerichts beschützen wird;Der Islam beherrscht in allen Angelegenheiten den Mittelweg. Mit anderen Worten, es gibt keine übermäßige oder Faulheit im Islam. Im Islam ist jeder verpflichtet, sein Bestes für die Menschheit und die Welt zu geben. Die Formation, die heute unter dem Namen extremer islamischer Terror entstanden ist, ist die SELEFI-Bewegung. Es wurde lange nach der Geburt des Islam gebildet. Der Islam lehnt Radikalismus und Konflikte in allen Angelegenheiten ab. befiehlt, verbal zu sein und zuzustimmen. In einem Vers des Korans ist es unmöglich, selbst dem schlimmsten Feind Gottes, dem Pharao, sanfte Worte zu sagen. befiehlt Moses;