Merkel Plant lockdown light - wie wird es sein?

Inwieweit diese Maßnahmen beschlossen werden, wird sich am Mittwoch im Corona-Videogipfel zeigen. Einige Ministerpräsidenten ließen schon unterschiedliche Meinungen durchblicken. Während Bayerns Ministerpräsident sich für generelle bundesweite Maßnahmen ausspricht, erklärte Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidenten Manuela Schwesig, dass regionale Maßnahmen sinnvoller seien.

Schulen und Kitas sollen geöffnet bleiben, ausgenommen sind Regionen mit zu hohen Infektionszahlen Geschäfte dürfen zwar geöffnet bleiben, müssen allerdings mit weiteren Einschränkungen rechnen Restaurants und Bars sollen generell geschlossen werden, zudem sollen Veranstaltungen verboten werdenDie Corona-Situation in Deutschland ist stark angespannt. Täglich gibt es neue Höchststände bei den Corona-Neuinfektionen. Fast alle Regionen in Deutschland sind Risikogebiete, unter anderem auch die osthessischen Landkreise Fulda, Vogelsberg und Hersfeld-Rotenburg. Aus diesem Grund will Kanzlerin Angela Merkel, laut Bild-Informationen einen zweiten Lockdown verhängen. Allerdings ist laut ersten Überlegungen eine mildere Variante, als im Frühjahr geplant. Von den möglichen neuen Verordnungen wären vor allem Veranstaltungen und die Gastronomie betroffen, so die Zeitung weiter.Es ist die Woche der Wahrheit für die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie in Deutschland. Am Mittwoch kommt es zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den Ministerpräsidenten zu einem Corona-Videogipfel. Laut Bild-Informationen plant die Kanzlerin einen "Lockdown Light", der vor allem die Gastronomie und Veranstaltungen betreffen würde.