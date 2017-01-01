çağdaş yaşam derneği afişleri skandal oldu

İşte O Skandal Afiş!.

Vefat eden Türkan Saylan ın başını çektiği Misyonerlikle ilgili faaliyetleri ispatlananve askeri okullardaki erkek öğrencilerin yurtlarına Çağdaş yaşamdan burs alan kızları göndermeyiteklif ettiği ispatlanan Rezil dernek çağdaş Yaşamı Destekleme derneğinden rezil uygulama daha..Çağ dışılıkla mücadele eden kızın kilodunun ön kısmında Türk Bayrağındaki islamı temsil eden hilal ve yıldız. öte yandan kollarla oluşturulan haç sembolu... kızın yüzü de Türkan Saylan a benzetilmişama kız sanki çağdaş bir kız değilde orman kaçkını çizgi roman kaçkını bir Amazon kadını gibizeyna gibi.Çağdaş kızların afişinden anladığımız kadarıylaBu kutsal savaş herhalde olsa olsa haçlı savaşı olur.daha fazla yorum yapıp haberi patlatmak istemiyorum işte size Çağdaş yaşamı destekleme derneğiÇYDD nin skandal afişi buyurun inceleyin. beğenin bu sayfayı facede macede paylaşın herkese duyurun