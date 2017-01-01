çağdaş yaşam derneği afişleri skandal oldu

İşte O Skandal Afiş!.
Donundaki Bayrağına kurban
Vefat eden Türkan Saylan ın başını çektiği Misyonerlikle ilgili faaliyetleri ispatlanan
ve askeri okullardaki erkek öğrencilerin yurtlarına Çağdaş yaşamdan burs alan kızları göndermeyi
teklif ettiği ispatlanan Rezil dernek çağdaş Yaşamı Destekleme derneğinden rezil uygulama daha..
Çağ dışılıkla mücadele eden kızın kilodunun ön kısmında Türk Bayrağındaki islamı temsil eden hilal ve yıldız. öte yandan kollarla oluşturulan haç sembolu... kızın yüzü de Türkan Saylan a benzetilmiş
ama kız sanki çağdaş bir kız değilde orman kaçkını çizgi roman kaçkını bir Amazon kadını gibi
zeyna gibi.
KUTSAL SAVAŞ İÇİN ÇAĞDAŞ TÜRKİYE'NİN ÇAĞDAŞ KIZLARI
Çağdaş kızların afişinden anladığımız kadarıyla
Bu kutsal savaş herhalde olsa olsa haçlı savaşı olur.
daha fazla yorum yapıp haberi patlatmak istemiyorum işte size Çağdaş yaşamı destekleme derneği
ÇYDD nin skandal afişi buyurun inceleyin. beğenin bu sayfayı facede macede paylaşın herkese duyurun