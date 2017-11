Eminem ft Rihanna The Monster klibinde kesin illuminati vardır

The Monster Eminem Feat Rihanna şarkısı

İlluminatinin Hatunlarından Rihanna ile İlluminatiden tekme yediği düşünülen Eminem in birlikte seslendirdiği yeni pop muzik parçası The Monster (Canavar) in klibinde aha buraya yazıyorum kesin illuminati sembolleri olacak ve sözleri de kesin şeytana gel ruhunu sat gibi illuminatik sözlerle dolu olacak. Ulan Hem Türklüğünüzle Övünürsünüz Atam Atam Cumhuriyet bayramı filan dersiniz hemde elin gavurunun müziğini, hadi müziği neyse herbişeyini hiçbir Türkişi şeye değişmezsiniz. değişmediğiniz gibi birde marifetmiş gibi "ayy çay çok banal! sabahları capuccino veya cafe late içmeden uyanamıyorum" ,"ıyy Sezen Aksu mu Rihanna nın sesini üstüne tanımam" hay Götümün kenarları sizi sanki çok mükemmel çok büyük bir iş yapmış gibi gerim gerim geriniyorsunuz.Eminem miş. Rihannaymış The Monster miş. Madem türksün al sana türk işi eminem parçası