Kadın kısmı sismiktir

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Kadın kısmı sismiktir

Bi dakka!
Yanlış anlamayın kötü bir şey demiyorum. sismik kelimesinin TDK kelime anlamını hemen paylaşalım da yazıya daha kafadan önyargıyla girmeyin. zira ne demiş Einstein;

Önyargıları yok etmek, atomu parçalamaktan zordur.

kadın kısmı sismiktir

-A aaa a! şu anda Ritcher ölçeğine göre 3.8 şiddetinde deprem oluyor beey!-
*hööüğ! deprem mii? yoh yauv ben bi şey hissetmiyorum Gamyon geçiyodur gamyon*
-Merkez üssü silivri açıklarında Kuzey Anadolu fay hattında kırılma oldu az önce 4.2 saniye sürdü hissettim bey.
-Yauv ne gadar sismik bi insansın sen yauv! Gandilli Rasathanesine Deprem tespit cihazları yerine seni koysunlar.


DİKKAT! KADIN KISMI SİSMİKTİR- SİSMİRİR
Aynen böyle. Geçen gün (11 ocak pazar) evinmde oturuyordum birden whatsapp'a bi haller oldu.
- glunk!
- glunk!
- glunk!
mesaj bombardımanı başladı. bi bakayım dedim. Meğer az önce Deprem olmuş Whatsapp grubundaki bayanlar bir bir hissetmiş kimi
ritcher ölçeğine göre kaç olduğunu kimi merkez üssünü kimi de süresini söylüyor.
Ben hiçbirşey duymadım hissetmedim. Her seferinde böyle oluyor kadınlar hep daha iyi hissediyor. Zaten kadınlar gerçekten "sarsıntıya karşı hassas" yaratıklardır. Kadınlar çok sismik yaratıklardır onlardan hiçbirşey gizleyemezsiniz. en ufak bir göz seğermesi, bakış kayması veya bir mimik hareketinizden sismirirler ve birşeyler döndüğünü anlarlar.
Hele anneler daha sismiktir. insanın olsun Hayvanın olsun her canlının annesi apayrı bir yaratıktır yavrularının adeta sinir sisteminde gezerler, mesafeden bağımsız en ufak bir huzursuzluğu hissederler. Yukardaki konuşmadaki bey haklı Kandilli Rasathanesinden bütün sismik deprem tespit cihazlarını kaldırıp yerine 3-4 bayan koyacaksın. yada şu görseldeki gibi Kandilli Rasathanesi tepesine bir bayan oturtacaksın. makinelerin kağıt kartuş masrafı, bakım masrafına vereceğin parayı Kadınlara vereceksin.

Kadın kısmı sismiktir

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