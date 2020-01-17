Aöf Açıköğretim sınav günü otobüsler bedava mı? - Evet ama..

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18 ocak cumartesi - 19 ocak pazar Aöf sınavı günü iett otobüsleri kimlere bedava


Özetle:Kaptana Açıköğretim sınav giriş belgesini gösteren herkes iett ye bağlı otobüslere binebilecek. detay ise;

18-19 Ocak 2020 tarihlerinde Açık Öğretim Fakültesi sınavı için Aralık 2019 tarihli 972 numaralı meclis kararına göre 07:30 ile 18:00 saatleri arasında sınav giriş belgesini gösteren yolcularımız ücretsiz seyahat edebilirler.
2020 Aöf sınavı sorularının cevapları ve sınav sonuçları açıklanma tarihi ise sınavdan sonra belli olacak.

kaynak:iett.istanbul

ocak 2020 aöf açıköğretim sınavı

Yorumlar

Dervis2 dedi ki…
-Yarın Otobüsler Herkese mi Bedava ücretsiz yoksa sadece sınava girenlere mi?
* iett istanbul yarın Otobüsler sadece AÖF sınav giriş belgesini gösterenlere Bedava.
1/17/2020 11:39:00 ÖS
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Günde 5 porsiyon sebze mi?

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Sebze yemeğini sevmem. Çocukken annemiz bize sebze yedirmek için 2-3 tava patates kızartırdı,
-Ne kadar pırasa o kadar patates kızarması- derdi.
o zamanki çocuk aklımızla bunu zalimce ve çok sinsice bulsakta kızarmış patatesin o güzel kokusu
bize pırasayı istemeden de olsa yedirtiyordu.
Rahmetli Annem nur içinde yatsın hakkını asla ödeyemem.
Gün geçtikçe onu daha çok arıyorum.

Şimdi şu çikolata gofret reklamlarının altından geçen yazılara gelelim;
Sağlığınız için günde 4-5 porsiyon sebze meyve tüketin.
Yav Kardeşim biz günde 4-5 porsiyon yemek yemiyoruz sen hangi sebzeden meyveden bahsediyorsun.
kıytırık bi gofret yemek için 4 porsiyon brokoli yiyeceksem ohooo oo.

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