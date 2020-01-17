Aöf Açıköğretim sınav günü otobüsler bedava mı? - Evet ama..
18 ocak cumartesi - 19 ocak pazar Aöf sınavı günü iett otobüsleri kimlere bedava
Özetle:Kaptana Açıköğretim sınav giriş belgesini gösteren herkes iett ye bağlı otobüslere binebilecek. detay ise;
18-19 Ocak 2020 tarihlerinde Açık Öğretim Fakültesi sınavı için Aralık 2019 tarihli 972 numaralı meclis kararına göre 07:30 ile 18:00 saatleri arasında sınav giriş belgesini gösteren yolcularımız ücretsiz seyahat edebilirler.
2020 Aöf sınavı sorularının cevapları ve sınav sonuçları açıklanma tarihi ise sınavdan sonra belli olacak.
kaynak:iett.istanbul
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* iett istanbul yarın Otobüsler sadece AÖF sınav giriş belgesini gösterenlere Bedava.