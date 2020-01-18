Yükseklik Ayarlı sağlam Çalışma masası

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Yükseklik Ayarlı sağlam Çalışma masası

Bu aralar pc başında oturmaktan bi tarafım büyüyecek. sürekli pc başında oturan ve sürekli masabaşı çalışanlar için Bir çalışma masası yapmışlar. oturmaktan sıkılınca masanın düğmesine basıyorsun hoop masa istediğin kadar yükseliyor. ayağa kalkıp işine devam edebiliyorsun.

Türkiye de böyle birşey var mı diye aradım baktım trendyolda, ikea da gittigidiyor da n11 de o kadar dandik yükseklik ayarlı masalar var ki masa demeye bin şahit lazım. Bana Şu görseldeki gibi istediğim zaman düğmesine basıp yükseltebileceğim Yükseklik ayarlı sağlam bir çalışma masası lazım daha aşağıda da videosu var. buna benzer satılan birşey bulursam sizlerle burada paylaşırım. Benim gibi yükselen masa satın almak isteyenler faydalanırlar. ayakları "L" gibi olan hem yükselen hem eğilen hem katlanan tekerlekli yükselen masalara itibar etmeyin. sallanmayan sabit duran sağlam 4 ayaklı yükselek uzayan çalışma masalarına bakın. işte sizlere bir kaç tane harika yükseklik ayarlı çalışma masaları;

Yükseklik+Ayarlı+Çalışma+masası
ikea Bekandt sit motorlu yükseklik ayarlı çalışma masası



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ikea+yükseklik+ayarlı+masa+modelleri
ikea Yükseklik Ayarlı Masa modelleri (elektrikli motorlu - elden çevirmeli - çekmeceli)



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Yükseklik ayarlı masa ayakta çalışma
Yükseklik Ayarlı pc masası Ayakta çalışma için maximum yükseklik ölçüleri



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Küçük odalar ofisler alanlar için yükselebilen pc çalışma masası modelleri
Küçük odalar ofisler alanlar için yükselebilen pc çalışma masası modelleri : bekant




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Geniş+Büyük+yükseklik+ayarlı+çalışma+masası
Geniş büyük köşeli (L köşe) ve Yükseklik ayarlı çalışma masaları da bulunuyor

EK BİLGİ: KOLTUK VE ÇALIŞMA MASASI YÜKSEKLİĞİ KAÇ - NE KADAR OLMALI?
İdeal çalışma masası ölçüleri belirlenirken masa tablasının genişliği de çok önemlidir. Çalışma masasında monitör varsa ekrana olan göz uzaklığının 50 ila 75 cm aralığında olması gerekir. Bu mesafeyi sağlayacak bir masa kullanabilir ya da masanızın arkasında bulunan duvara ya da panele monitörünüzü monte ederek doğru mesafeye sahip olabilirsiniz. Örneğin 170 cm boyundaki bir insan için ideal çalışma masası ölçüleri hesaplandığı zaman masanın en az 64 santimetre yüksekliğinde olması gerekir.

Ayrıca oturma yüksekliğinin 41 santimetre olması da kişinin çalışma konforu açısından çok önemlidir. Bu hesaplamadaki sayılar kişinin boyu her 3 cm değiştiğinde 1 cm artmaktadır. Özetle 173 boyundaki bir insan için masanın yüksekliği 65 santimetre, oturma yüksekliği 42 santimetre olmalı.


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Yorumlar

Yüksekliği ayarlanabilir masa dedi ki…
yüksekliği ayarlanabilir masa

yükseklik ayarlı çalışma masası

ayakta çalışma masası
1/19/2020 05:34:00 ÖS
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Günde 5 porsiyon sebze mi?

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Günde 5 Porsiyon sebze meyveyi kim kaybetmiş de biz bulalım?
Sebze yemeğini sevmem. Çocukken annemiz bize sebze yedirmek için 2-3 tava patates kızartırdı,
-Ne kadar pırasa o kadar patates kızarması- derdi.
o zamanki çocuk aklımızla bunu zalimce ve çok sinsice bulsakta kızarmış patatesin o güzel kokusu
bize pırasayı istemeden de olsa yedirtiyordu.
Rahmetli Annem nur içinde yatsın hakkını asla ödeyemem.
Gün geçtikçe onu daha çok arıyorum.

Şimdi şu çikolata gofret reklamlarının altından geçen yazılara gelelim;
Sağlığınız için günde 4-5 porsiyon sebze meyve tüketin.
Yav Kardeşim biz günde 4-5 porsiyon yemek yemiyoruz sen hangi sebzeden meyveden bahsediyorsun.
kıytırık bi gofret yemek için 4 porsiyon brokoli yiyeceksem ohooo oo.

Anam anam nur içinde yat merhametli anam. ocağın başında dakikalarca durudun patates bekleyen 4 aç yavrucağına
patates kızartması yetiştirmek için nasıl da aceleyle patatesleri kızartırdın.
ne kadar adil ve insaflıymışsın ne kadar ana yürekliymişsin aha bu reklamlar…
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seksenlerdeki küçük zeynep kimin kızı

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seksenlerdeki küçük Zeynep kimin kızı

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kimin kızı oldğu merak konusu oldu bizde araştırdık bulduk işte Seksenler dizisindeki küçük Zeyneb'in Annesi;


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ne Ergun plağın (gerçek adı Serhat Kılıç) nede Pastaneci Sami (Bahtiyar Yenilmez) nin kızı.

Aradık taradık seksenler dizisindeki küçük Zeyneb'in Babası kim bulamadık ama Annesi olduğunu düşündüğümüz şu fotoğraftaki Bayanı bulduk.
küçük kızımıza bir maşaAllah diyelim ve bir sosyal medya sitesinde paylaşmış olduğu (youtube) fotoğraflarını sizlerle paylaşalım;


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