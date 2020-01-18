Yükseklik Ayarlı sağlam Çalışma masası

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Yükseklik Ayarlı pc masası Ayakta çalışma için maximum yükseklik ölçüleri

Küçük odalar ofisler alanlar için yükselebilen pc çalışma masası modelleri : bekant

Geniş büyük köşeli (L köşe) ve Yükseklik ayarlı çalışma masaları da bulunuyor

Bu aralar pc başında oturmaktan bi tarafım büyüyecek. sürekli pc başında oturan ve sürekli masabaşı çalışanlar için Bir çalışma masası yapmışlar. oturmaktan sıkılınca masanın düğmesine basıyorsun hoop masa istediğin kadar yükseliyor. ayağa kalkıp işine devam edebiliyorsun.Türkiye de böyle birşey var mı diye aradım baktımda,dadade o kadar dandik yükseklik ayarlı masalar var ki masa demeye bin şahit lazım. Bana Şu görseldeki gibi istediğim zaman düğmesine basıp yükseltebileceğim Yükseklik ayarlı sağlam bir çalışma masası lazım daha aşağıda da videosu var. buna benzer satılan birşey bulursam sizlerle burada paylaşırım. Benim gibi yükselen masa satın almak isteyenler faydalanırlar. ayakları "L" gibi olan hem yükselen hem eğilen hem katlanan tekerlekli yükselen masalara itibar etmeyin. sallanmayan sabit duran sağlam 4 ayaklı yükselek uzayan çalışma masalarına bakın. işte sizlere bir kaç tane harika yükseklik ayarlı çalışma masaları;-------------------------İdeal çalışma masası ölçüleri belirlenirken masa tablasının genişliği de çok önemlidir. Çalışma masasında monitör varsa ekrana olan göz uzaklığının 50 ila 75 cm aralığında olması gerekir. Bu mesafeyi sağlayacak bir masa kullanabilir ya da masanızın arkasında bulunan duvara ya da panele monitörünüzü monte ederek doğru mesafeye sahip olabilirsiniz. Örneğin 170 cm boyundaki bir insan için ideal çalışma masası ölçüleri hesaplandığı zaman masanın en az 64 santimetre yüksekliğinde olması gerekir.Ayrıca oturma yüksekliğinin 41 santimetre olması da kişinin çalışma konforu açısından çok önemlidir. Bu hesaplamadaki sayılar kişinin boyu her 3 cm değiştiğinde 1 cm artmaktadır. Özetle 173 boyundaki bir insan için masanın yüksekliği 65 santimetre, oturma yüksekliği 42 santimetre olmalı.skarsta yükseklik ayarlı çalışma masası,yükseklik ayarlı masa yapımı,elektrikli yükseklik ayarlı masa ayağıyükseklik ayarlı katlanır masa,yükselebilir masa,yükseklik ayarlı sehpa,çalışma masası yüksekliği,yükselebilir çalışma masası