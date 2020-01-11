Günde 5 porsiyon sebze mi?

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Günde 5 Porsiyon sebze meyveyi kim kaybetmiş de biz bulalım?

Sağlığınız için günde 4-5 porsiyon sebze meyve tüketin
Sebze yemeğini sevmem. Çocukken annemiz bize sebze yedirmek için 2-3 tava patates kızartırdı,
-Ne kadar pırasa o kadar patates kızarması- derdi.
o zamanki çocuk aklımızla bunu zalimce ve çok sinsice bulsakta kızarmış patatesin o güzel kokusu
bize pırasayı istemeden de olsa yedirtiyordu.
Rahmetli Annem nur içinde yatsın hakkını asla ödeyemem.
Gün geçtikçe onu daha çok arıyorum.

Şimdi şu çikolata gofret reklamlarının altından geçen yazılara gelelim;
Sağlığınız için günde 4-5 porsiyon sebze meyve tüketin.

Yav Kardeşim biz günde 4-5 porsiyon yemek yemiyoruz sen hangi sebzeden meyveden bahsediyorsun.
kıytırık bi gofret yemek için 4 porsiyon brokoli yiyeceksem ohooo oo.

Anam anam nur içinde yat merhametli anam. ocağın başında dakikalarca durudun patates bekleyen 4 aç yavrucağına
patates kızartması yetiştirmek için nasıl da aceleyle patatesleri kızartırdın.
ne kadar adil ve insaflıymışsın ne kadar ana yürekliymişsin aha bu reklamlar geçtikçe hep senin o alelacele
patates yetiştirmeye çalışmaların ve
-yavrum hiç sebze yemiyorsun azıcık şu pırasadan ye.- diye ısrar edişlerin geliyor.

Yemiyorum kardeşim gofretiniz de sizin olsun 4-5 porsiyon zebze meyveniz de sizin olsun
sebze meyve haline gettin mi sen hiç? zebze meyva fiyatlarından habarın var mı?
bi porsiyon gabak gaç para biliyon mu?
eey yavrum eey.
neymiş günde 5 porsiyon sebze meyve yiyecekmişim.
cırcır olur insan be abartmayın.

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