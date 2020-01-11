Günde 5 porsiyon sebze mi?

Günde 5 Porsiyon sebze meyveyi kim kaybetmiş de biz bulalım?

Sağlığınız için günde 4-5 porsiyon sebze meyve tüketin.

Sebze yemeğini sevmem. Çocukken annemiz bize sebze yedirmek için 2-3 tava patates kızartırdı,-Ne kadar pırasa o kadar patates kızarması- derdi.o zamanki çocuk aklımızla bunu zalimce ve çok sinsice bulsakta kızarmış patatesin o güzel kokusubize pırasayı istemeden de olsa yedirtiyordu.Rahmetli Annem nur içinde yatsın hakkını asla ödeyemem.Gün geçtikçe onu daha çok arıyorum.Şimdi şu çikolata gofret reklamlarının altından geçen yazılara gelelim;av Kardeşim biz günde 4-5 porsiyon yemek yemiyoruz sen hangi sebzeden meyveden bahsediyorsun.kıytırık bi gofret yemek için 4 porsiyon brokoli yiyeceksem ohooo oo.Anam anam nur içinde yat merhametli anam. ocağın başında dakikalarca durudun patates bekleyen 4 aç yavrucağınapatates kızartması yetiştirmek için nasıl da aceleyle patatesleri kızartırdın.ne kadar adil ve insaflıymışsın ne kadarymişsin aha bu reklamlar geçtikçe hep senin o alelacelepatates yetiştirmeye çalışmaların veısrar edişlerin geliyor.Yemiyorum kardeşim gofretiniz de sizin olsun 4-5 porsiyonebze meyveniz de sizin olsunsebze meyve haline gttin mi sen hiç?ebze meyva fiyatlarından han var mı?bi porsiyonabak gaç paramu?eey yavrum eey.neymiş günde 5 porsiyon sebze meyve yiyecekmişim.cırcır olur insan be abartmayın.