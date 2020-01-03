Blogger HTML Şablonda Değişiklik yaparken Kayıt Hatası

Blogger Şablon Düzenleme Kaydetme Sorunu - Blogger Template HTML Edit Save Prolem [SOLVED]

1. Google Chrome Tarayıcı kullanmıyorsanız Google Chrome Tarayıcı Kullanın,

2. kullanıyorsanız bütün geçmiş verileri temizleyin

3. Chrome u yeniden başlatın

4. Google 'a değil CHROME browsere Google hesabınızla giriş yapın ve verilerinizi senkronize edin

5. Blogger Ayarlar kısmına gelin ve klasik Blogger'a dönün

Blogger Blogunuzun HTML şablonunu düzenliyorsunuz ve Kaydet diyorsunuz ama kaydetmiyor, hata da vermiyor geri tuşuna bastığınızda ise Bloggerhatası veriyor.ise bu sorunu yaşadım çözdüm. Gelin öğreteyim;Bu sorunla Blogger'in Html şablon düzenle kısmında değişiklik yaparken karşılaşırsınız.Adsense veya başka bir reklam kodu , sayaç kodu eklerken, javascript, css kodu yada bir meta etiketi veya menünüzdeki linkleri urleleri düzenlerken kısacasıBlogger in HTML şablon düzenleme kısmına girdiğinizde bir değişiklik yapmak istediğinizde kaydete bastığınızda kaydetmez hata da vermez hiç tepki vermez, geri tuşuna bastığınızda ise utanmadan "Kaydedilmemiş değişiklikleriniz var ve bunlar kaybedilecek" der. işte bunun çözümü şöyle;Yada 2. bir çözüm;Düzenlemek istediğiniz Blogger temasını Blogger HTML şablonu düzenle kısmından komple kopyalayıpnotepat++ gibi bir text-html düzenleyicide düzenleyin dosya türü olarak .xml uzantısı şeklinde xml türünde masaüstünüze kaydedin ve Blogger tema düzenleme kısmındaki 3 noktaya tıklayıp geri yükle - "restore" kısmından düzenlediğiniz temayı yükleyin.Bunun sıkıcı tarafıher değişiklik yapmak istediğinizde aynı şeyi tekrar tekrar yapmanız gerekecek. Temanızı Blogger da değil de Masaüstünde düzenleyip Blogger a yüklemiş olacaksınız.