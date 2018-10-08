Türksat - Bein Sport Haber HD uydu frekans bilgileri

Türksat 4a uydusu üzerinden Şifresiz yayın yapan Bein Sport Haber HD tv ve Bein Sport 1 Hd kanallarının el ile tv kanal eklemek için frekans sembol rate polarizasyon ve FEC bilgileri numaraları.
Aşağıdaki Görüntü Türksat web sitesinden 8 ekim 2018 de alınmıştır. ve Şifresiz Yayın yapan Bein Sport Kanallarının
Frekans bilgilerini Göstermektedir. sağda solda başka yerde aramayın 2 kanal frekans bilgisi öğrenicem Bein Sport kanalını maçları şifresiz izliycem diye koca koca haber sitelerinin spam dolu içerikleriyle boğuşmayın
buyurun işte frekanslar. Görseli Göremeyenler için (yani Google örümcekleri için) yazı ile frekans bilgileri;
TÜRKSAT BEİN SPORT HABER HD FREKANS BİLGİLERİ;POLARİZASYON: YATAY - Y (HORİZONTAL - H)
FREKANS:12378
SEMBOL RATE:30000
FEC DEĞERİ: 3/4
VİDEO PID:6420
AUDİO PID:6520
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TÜRKSAT BEİN SPORT 1 HD FREKANS BİLGİLERİ;POLARİZASYON: DİKEY - D (VERTİCAL - V )
FREKANS: 11675
SEMBOL RATE: 24444
FEC DEĞERİ: 3/4
VİDEO PID DEĞERİ:3311
AUDİO PİD:3411
Konuyla ilgili haber;
Türkiye’de sporun adresi Digiturk yepyeni bir spor yatırımına daha imza atarak, beIN SPORTS HABER kanalını yayına aldı. Test yayının tamamlanmasıyla birlikte bugün yayına başlayan kanal ilk gününde çok önemli bir karşılaşmayı sporseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.
THY Euroleague normal sezon 3. hafta karşılaşmasında temsilcilerimiz Fenerbahçe Doğuş ve Anadolu Efes’i karşı karşıya getirecek maç bugün 20:45’ten itibaren İsmail Şenol’un sunumu ve Murat Murathanoğlu’nun yorumlarıyla Digiturk’de 83 No’lu beIN SPORTS HABER kanalında canlı olarak yayınlanacak. Her hafta da bir Türk takımı maçı canlı yayınlanacak. Kanal, Türksat ve Eutelsat uyduları üzerinden de şifresiz yayın yapacak.
Kurulduğu günden bu yana sporun daha fazla sevilmesi ve tabana yayılması yönünde yatırım yapan, konuya sosyal sorumluluk ilkesiyle yaklaşan Digiturk öncü hamlelerini sürdürüyor.
Yatırımları aracılığıyla futboldan basketbola, motor sporlarından tenise kadar Türkiye ve dünyadaki en saygın organizasyonları ekrana taşıyan platform, söz konusu çalışmalarını temeline “spor bilincini yaygınlaştırma” anlayışını yerleştirdiği yaklaşımla gerçekleştiriyor.
5 kıta, 43 ülkede yayında olan beIN SPORTS HABER sadece Türkiye’den değil, tüm dünyadan sporun gündemini sporseverlerle buluşturacak. Bugün yayın hayatına başlayacak kanal, beIN SPORTS’un küresel deneyimi ile spor haberciliğine yepyeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.
Digiturk'lü olmayanlar da izleyebilecek
Türkiye ve dünyadan spordaki en güncel olayları, son dakika haberleri sporseverlerle ile buluşturacak beIN SPORTS HABER’i Digiturk üyesi olmayanlar da izleyebilecekler. beIN SPORTS HABER Digiturk’te 83 No’lu kanalda yer alırken, Türksat ve Eutelsat uydularından şifresiz yayın yapacak.
beIN MEDIA GROUP’un uluslararası network avantajını arkasına alarak güçlendiren Digiturk, futbol ve spor gündeminin tam merkezinde yer alan konumunu, yeni ve şifresiz spor haber kanalı ile daha da güçlendirecek.
Heyecan tufanı ile açılış
Kanal spor yayıncılığına hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Turkish Airlines Euroleague sezon 3. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Doğuş ve Anadolu Efes’i karşı karşıya getirecek basketbol şöleni bugün 20:45’ten itibaren 83 No’lu beIN SPORTS HABER kanalında canlı olarak yayınlanacak. Aynı zamanda, Turkish Airlines Euroleague her hafta bir Türk takımı maçı da canlı yayınlanacak.
Güçlü içerik
Kanalda dört ana haber kuşağıyla birlikte her saat başı Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan tüm gelişmelere yer verilecek. Süper Lig ve TFF 1. Lig başta olmak üzere, beIN SPORTS’un yayın haklarını elinde bulundurduğu tüm liglerdeki karşılaşmaların golleri ve özet görüntülerinin yayınlanacağı kanalda, maç öncesi ve sonrası sürpriz yayınlar, maç sırasında stadyumlara yapılacak bağlantılar ile grubun güçlü içeriği sporseverlerle buluşacak.
beIN SPORTS HABER özel dosyaları ve doyurucu içeriğiyle sporun her alanında izleyicilerine keyif dolu dakikalar yaşatacak.
Türksat Uydu bilgileri:
Turksat4a
12379Mhz Horizantal(yatay)
DVB—Sembol Oranı 30000
FEC ¾
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