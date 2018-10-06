Merkez Bankası 2 ocak döviz kurları dolar ne kadar euro kaç tl

2 ocak tarihli döviz kuru dolar kaç tl euro ne kadar
2 ocak 2018 tcmb döviz kurları
2 ocak 2018 1 dolar kaç tl
2 ocak 2018 1 euro kaç lira
TcMb 2 ocak Döviz kurları
Efektif alış:3.7625
Efektif satış:
Dolar: 3.776
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Merkez bankası 2 ocak döviz kurları
Euro efektif alış:
Euro efektif satış:
Merkez bankasi 2 ocak bütün döviz kurları:
SÖZLEŞMELER TÜRK LİRASINA ÇEVRİLECEK
Devletin aldığı bir kararla dolar euro gibi dövizle yapılan sözleşmeler
(Kira sözleşmesi, futbolcu sözleşmesi, araç alım sözleşmesi , ödemesini dövizle yapılacağını belirten her türlü satış ve hizmet sözleşmeleri) 2 ocak 2018 tarihli
Döviz kuruna göre Türk lirasina çevrilecek
Yani bin dolar borcu olan bir kimse bugünkü dolar fiyatı olan 6,1 tl den 6100 lira değil de 2 ocak merkez bankası efektif dolar satış kuru üzerinden yani 3.776 liradan 3776 tl ödeyecek
|TCMB MERKEZ BANKASİ 2 ocak 2018 Döviz Kurları
2 ocak 2018 döviz kuru çok eski değil mi ya adam belki nisanda sözleşme yaptı?🤨YanıtlaSil
Bu da biraz abartı yaa
Ocalla nisan arasında pek fark yok zaten 20 kuruş filan varYanıtlaSil
Yok da kardeşim 1 dolara yok 30 bin dolar oldum mu ne oluyor o 20 kuruş biliyor musun.Sil
Kimsenin hakkını yedirme eyvallah da kimsenin hakkını da yedirmemek lazım
Bari kafadan 1 doları devaluasyon olmadan önceki gecenin fiyatına sabitleselerdi. Daha iki ay anca oldu yaa. Dolar birden yükselmeden önce en son kaç paraydıSil
4.5 tl filandı ama orayada istikrarlı bir şekilde yükselerek geldi. O da var yani
tc merkez bankası döviz kurları 2 ocak 2018 konumuza dolar euro riyal avusturlya doarı kanada doları fransız frangı bütün döviz türleri eklendiYanıtlaSil