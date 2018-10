Anlamdaşı nedir Eş anlamlı sözcükler eş anlamlısı

Muharrem Ayı Ne zaman Başlar Ne Zaman Biter 2018

Hicri yılın ilk ayı ve İçerisinde 10 muharrem Aşure Gününü de barındıran Muharrem ayı Bu sene 12 Eylül Çarşamba Başladı

kısmet olursa inşaAllah 11 Ekim perşembe Günü Bitecek



Aşure Günü Ne zaman 2018Bilindiği gibi Muharrem ayının 10. günü islam dini açısından çok mubarek bir gün olan Aşure Günüdür. Bu sene (2018)

Muharremin onu miladi olarak hangi güne denk geliyor 20 eylül perşembe gününe denk geliyor.





Aşure Günü Gerçekleşen olaylarislam tarihinde 10 muharrem Aşure gününde pek çok olay gerçekleşmiştir. işte Aşure günü gerçekleşen 10 olay;



1. Allah, Hz. Musa'ya (a.s.) Âşura Gününde bir mucize ihsan etmiş, denizi yararak Firavun ile ordusunu sulara gömmüştür.



2. Hz. Nuh (a.s.) gemisini Cûdi Dağının üzerine Âşura Gününde demirlemiştir.



3. Hz. Yunus (a.s.) balığın karnından Âşura Günü kurtulmuştur.



4. Hz. Âdem'in (a.s.) tevbesi Âşura Günü kabul edilmiştir.



5. Hz. Yusuf kardeşlerinin atmış olduğu kuyudan Âşura Günü çıkarılmıştır.



6. Hz…