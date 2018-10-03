hadi+baldır sorusu olayı nedir hadi baldır esprisi ekşi

100 de 2 rakamla nasıl yazılır.

ondalık ve virgüllü sayıları bilmeyeniniz için ufak ama yararlı bir konubinde iki rakamla nasıl yazılır. bakın şimdi onda iki şöyle



0.2



yüzde iki (100de 2) şöyle



0,02



binde 3 de (1000de 3) böyle yazılır



0,003



aklınızda kalması için virgülden sonraki rakamın başına 1 koyun öyle hayal edin

mesela onda 2



















aklınızda kalması için virgülden sonraki rakamın başına 1 koyun öyle hayal edin

mesela onda 2

virgülden sonra sadece 2 var başına 1 koyunca 12 oluyor on-iki

yüzde 2 ye bakalım virgülden sonra 02 var başına 1 koyalım 102 oluyor yüz-iki

sanırım anlatabildim. onbinde 2 milyonda iki veya üç 3 4 dört 5 beş 6 altı yedi 7 sekiz 8 9 dokuz hep bu şekilde

binde milyonda on milyonda bir filan artık yazmak kolay değil mi?

