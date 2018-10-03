hadi+baldır sorusu olayı nedir hadi baldır esprisi ekşi

Hadi bilgi yarışması Baldır sorusu Baldır olayı Baldır esprisi
hadi yarışmasında bir kere
"bacağın dizden ayak bileğine kadar olan bölümüne ne denir" diye soru geldi. yarışmacıların yarısından çoğu bu soruda elendi. meğerse sorunu cevabı Baldır mış. biz türk milleti olarak çoğunlukla Baldırı dizden yukardaki etli kısım olarak biliyoruz meğerse orası Femur uyluk kemiğiymiş Baldır ise dizden alt kısımda yeralıyormuş. tabii elenen yarışmacılar buna itiraz etti
"eniştem doktor ona sordum baldır yukarısı"
"soru yanlış"filan yan çizmeye başladılR ama maalesef ben dahil yarışanların yarısı yaklaşık 150bin kişi bu soruda elendi. ondan sonra herşeye baldır yazmaya başladılar baldır sorusu efsane soru diyerek tekrar soruldu yine yarı yarıya elenme oldu. işte böyle bugün hâla hadi yarışmasında Baldır neresi, hadiye niye baldır yazıyorlar, baldır olayı ne, hadi baldırın esprisi ne diye merak edip soranlar oluyor işte baldır olayının esprisi bu
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