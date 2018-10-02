Yol Arkadaşımdaki arabanın markası modeli

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Yol Arkadaşımdaki arabanın markası modeli


Oğuzhan Koç la ibrahim in iki yol arkadaşını oynadığı Yol arkadaşım filmindeki turuncu-sarı üzerinde kellik merhemi olan şirin otomobilin markasını ve modelini merak edenler hemen gelin işte size Fevzi kimya arabasının markası ve modelini gösterelim. işte Rol arkadaşımdaki oğuzhan koçun arabası ne buyurun;

Rol arkadaşım Fevzi Kimya Arabası

yol+arkadaşımdaki+fevzi+kimya+arabasının+markası

bu da orjinal Daihatsu Materia

yol+arkadaşımdaki+arabanın+markası


Yorumlar

  1. Yanıtlar

    1. Yol arkadaşım arabanın markası Haber sitesi kadar trafiğin yoksa indexlenmez arkadaş
      Bik bik sonuçlar çıkar ama sen çıkmazsın

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