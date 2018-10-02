Yol Arkadaşımdaki arabanın markası modeli

Oğuzhan Koç la ibrahim in iki yol arkadaşını oynadığı Yol arkadaşım filmindeki turuncu-sarı üzerinde kellik merhemi olan şirin otomobilin markasını ve modelini merak edenler hemen gelin işte size Fevzi kimya arabasının markası ve modelini gösterelim. işte Rol arkadaşımdaki oğuzhan koçun arabası ne buyurun;
Rol arkadaşım Fevzi Kimya Arabası
bu da orjinal Daihatsu Materia
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Yol arkadaşım arabanın markası Haber sitesi kadar trafiğin yoksa indexlenmez arkadaşSil
Bik bik sonuçlar çıkar ama sen çıkmazsın