Kalk Gidelim Dudunun elbiseleri

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Kalk Gidelim Dudunun elbiseleri

TRT1 de Cumartesi akşamları yayınlanan ve 2 buçuk saat süren ve arada hiç reklam vermeyen bi yerden sonra kafa ütüleyen Kalk Gidelim dizisinin oyuncularından Şakir'in nişanlısı Dudu giydiği rengarenk ve bibirinden çeşitli elbiselerle diziyi izleyen kızların genç bayanların ilgisini çekiyor.

Kalk+Gidelim+Dudu+Elbiseleri
Kalk Gidelim Dudu Elbiseleri

Kalk gidelim Dudunun Giydiği elbiseleri sizler için dizinin 39. bölümünden 24. bölümüne kadar tek tek tesbit edip fotoğraflarını aldık. (işsizlik böyle birşey)


Kalk+Gidelim+Dudunun+Elbiseleri
Kalk Gidelim Dudunun Elbiseleri

Kalk gidelim dizisi 24. bölümünden önce Dudu genelde hırka kazak giyiniyor herhalde o zaman hava soğuktu.


Kalk+Gidelimdeki+Dudunun+Giydiği+Elbiseler
Kalk Gidelimdeki Dudunun Giydiği Elbiseler

24. bölümden sonra Dudu renk renk çeşit çeşit ince yazlık elbiseler giymeye başlıyor. Tabii bu da izleyicinin dikkatinden kaçmıyor.


Kalk+Gidelim+Dudu+Elbise
Kalk Gidelim Dudu Elbise

Dudunun giydiği elbiseleri beğenenler, Dudunun elbiselerinin markası ne, sponsoru kim, nereden giyiniyor merak ediyorlar.

Kalk Gidelim Dudunun kıyafetleri
Kalk Gidelim Dudunun kıyafetleri

tabii diğer bölümlerde görmedikleri bütün elbise modellerini de görmek istiyorlar.
Kalk Gidelim Dudunun giydiği uzun Elbiseler
Kalk Gidelim Dudunun giydiği uzun Elbiseler

bizde patlakhaber olarak Kalk gidelim Dudunun elbiselerinin markasını nereden aldığını araştırdık taraştırdık
ama bulamadık.

Kalk Gidelim oyuncuları kıyafetleri sponsoru
Kalk Gidelim oyuncuları kıyafetleri sponsoru


Araştırdık dediğim dizinin sonunda geçen sponsor markalara baktık ama maalesef bulamadık.
Kalk Gidelim Dudu kimdir
Kalk Gidelim Dudu kimdir

yani Kalk Gidelim Dudu elbiseleri reklam diye değil sevdiği için kendi özenle seçip giyiyor gibi görünüyor.

Kalk Gidelim dudu instagram
Kalk Gidelim dudu instagram

biz Yeşil ve sarı elbiseyi Duduya yakıştırdık peki siz hangisini daha çok beğendiniz
yoruma açığız.
Kalk Gidelim Dudu Boy Kilo
Kalk Gidelim Dudu Boy Kilo

Markasını mağazasını bilen de paylaşsın patlakhaber burası halkın haber sitesi

Kalk gidelim dudu elleri
Kalk gidelim dudu elleri







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